Operazioni sospese al Piemonte dal 9 al 14 giugno

Lo comunica l'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina

MESSINA – “Dal 9 al 14 giugno, per motivi di manutenzione ordinaria urgente, sarà necessario sospendere temporaneamente le attività del blocco operatorio del presidio ospedaliero Piemonte dell’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. Tale sospensione, seppur limitata ad una settimana, avrà un impatto negativo sulle attività chirurgiche dell’Istituto e nessuna refluenza sulle restanti attività di area medica”. Lo comunica lo stesso Istituto.

“Pertanto, i pazienti che arriveranno in pronto soccorso e necessiteranno di cure di area medica verranno regolarmente gestiti presso il nosocomio. Invece nel caso di politraumi o altre emergenze chirurgiche, le ambulanze del 118 porteranno i pazienti direttamente presso gli altri ospedali del territorio, mentre per i pazienti che si presenteranno spontaneamente in pronto soccorso, l’Istituto provvederà tempestivamente al trasferimento in ambulanza presso un’altra struttura ospedaliera. A tale fine, a seguito di diverse riunioni operative con le altre Aziende sanitarie metropolitane, per il periodo in questione, è stata organizzata la gestione delle emergenze chirurgiche del territorio. L’Irccs ringrazia il 118 e le Aziende metropolitane per la collaborazione prestata”, conclude la comunicazione della struttura ospedaliera.