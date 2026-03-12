 Opere all'asta per aiutare chi ha subito i danni del ciclone Harry

Giuseppe Fontana

giovedì 12 Marzo 2026 - 13:30

Officina del Sole, Comitato artisti, ASSIF e The Messineser insieme per la raccolta fondi: ecco come partecipare

MESSINA – Già a partire da ieri, 11 marzo, dodici artisti hanno messo all’asta le loro opere (su ebay, qui il link) per raccogliere fondi a favore di famiglie e piccole imprese che hanno subito i danni del devastante ciclone Harry.

Gli artisti e l’obiettivo

A organizzare l’iniziativa sono l’Officina del Sole, il Comitato artisti e The Messineser. I fondi raccolti andranno a sostegno della campagna “RicostruiAMO insieME”, organizzata e lanciata dall’ASSIF, l’Associazione italiana Fundraiser. La somma raccolta sarà poi destinata alla Città metropolitana di Messina. Sarà utilizzata dall’ente per rispondere “ai bisogni più urgenti delle famiglie e delle attività economiche colpite” dal ciclone Harry.

I dodici artisti coinvolti sono Lelio Bonaccorso, Togo, Barbara Buceti, Michela De Domenico, Carmelo Chillè, Eliana Camaioni, Laura Lazzaro, Giusy Guglielmo, Giuseppe Romano, Antonella Caprì, Giorgia Genovese e Alessandro Fumia. L’asta, aperta l’11 marzo, durerà in tutto dieci giorni.

