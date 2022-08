Opere pubbliche. La Regione stanzia 30 milioni a Messina e provincia - Tempostretto

Ultimo atto di giunta, la soddisfazione dell'esperto Ferdinando Croce

“Oltre trenta milioni di euro per Messina e per la sua provincia: a tanto ammontano le somme stanziate dal Governo della Regione Siciliana per interventi di manutenzione, riqualificazione e realizzazione di opere pubbliche sul territorio metropolitano”, ad annunciarlo è Ferdinando Croce, esperto del Presidente della Regione.

“Il lavoro portato avanti in questi anni trova in quest’ultimo atto approvato dal Governo regionale un’ulteriore conferma dell’attenzione e della sensibilità del Presidente della Regione Nello Musumeci verso il nostro territorio. Quanto è stato fatto sin qui sarà tangibile tra qualche tempo, quando le opere finanziate saranno state completate. Non posso non esprimere reale soddisfazione per il traguardo raggiunto: riuscire ad inserire nel piano dei lavori da realizzare un così alto numero di interventi destinati a Messina è, senza dubbio, un successo per il territorio”.

Da Lipari a Galati Mamertino a Sant’Alessio Siculo, Giardini Naxos, Castelmola, Mongiuffi Melia, Militello Rosmarino, Tripi, Capizzi, Caronia, Condrò, Oliveri sono solo alcuni dei Comuni beneficiari che si vanno ad aggiungere al Comune di Messina per il quale sono state impegnate cifre importanti per opere attese da tempi immemore. Ed ancora, importanti interventi a Messina per Parrocchie e Istituti religiosi”, prosegue Croce.



“È stato un lavoro corale che ha richiesto tempo e valutazioni attente, con la sempre alta attenzione verso la spesa pubblica nel rispetto di contribuenti e territorio, le cui necessità devono essere soddisfatte, senza sprechi”.