Roccalumera. Municipio ad efficientamento energetico, finanziati 315mila euro

ROCCALUMERA – Un Palazzo municipale ad efficientamento energetico, grazie ad un finanziamento della Regione (il cui decreto è stato già firmato e consegnato) di 315mila euro. Verranno rinnovati gli impianti elettrici, gli impianti di climatizzazione e gli infissi esterni. In più verranno installati pannelli fotovoltaici sul terrazzo comunale ed effettuate opere di isolamento termico a cappotto sulla muratura esterna. Soddisgazione è stata espressa dall’intera Amministrazione comunale con in testa il sindaco, Gaetano Argiroffi e l’assessore all’Energia, Elio Cisca.

“Gli interventi che saranno eseguiti – ha spiegato Cisca - avranno la funzione specifica di creare un risparmio ragguardevole sul piano dei costi energetici del palazzo, in quanto l’isolamento termico si tradurrà in benefici sul bilancio comunale di cospicua entità. Siamo tutti particolarmente soddisfatti, perché la risorsa finanziaria accreditata dalla Regione – prosegue l’assessore - giunge in un momento particolarmente felice per il nostro Comune, ormai definitivamente uscito dal guado finanziario debitorio pregresso.

Personalmente sono particolarmente soddisfatto – rimarca Cisca - perché il decreto di finanziamento ottenuto corona l’attività di programmazione avviata nel quinquennio appena concluso, legata al project financing che ha riguardato l’impianto di illuminazione comunale a led. Pertanto, mi sento di dire che con questa risorsa finanziaria ottenuta il nuovo percorso amministrativo della gestione Argiroffi è delineato e tracciato, teso a conseguire il massimo risultato possibile nell’interesse della nostra comunità, puntando al potenziamento dei servizi e delle opere pubbliche, sganciato da quanto accaduto prima, ormai privo di interesse”.