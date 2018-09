Spadafora, conclusi i lavori nel plesso "A. Gabelli". Il 18 l'inaugurazione

Concluse le operazioni di rifacimento del plesso scolastico “A. Gabelli” nel comune di Spadafora. Oggi la consegna dei locali ai dirigenti scolastici. La struttura ospiterà la scuola dell’infanzia, retta dal dirigente scolastico Emilia Arena, la biblioteca digitale e le aule in esubero del liceo scientifico “G. Galilei”, retto dal dirigente scolastico De Francesco.

Gli studenti della scuola dell’infanzia e delle classi in esubero del “G. Galilei” seguiranno le lezioni in via temporanea, dal 12 settembre, nel plesso scolastico G. Verdi di Via Antonello. Dopo l’inaugurazione del plesso “A. Gabelli” fissata per il 18 settembre alle 11.00, proseguiranno regolarmente nella nuova struttura. Prevista, per l’inaugurazione, la presenza del presidente della regione Nello Musumeci.