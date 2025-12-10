 Oppido Mamertina. Taglio abusivo di leccio nell’Aspromonte, 8 persone denunciate, tra cui un minorenne

Oppido Mamertina. Taglio abusivo di leccio nell’Aspromonte, 8 persone denunciate, tra cui un minorenne

Dario Rondinella

Oppido Mamertina. Taglio abusivo di leccio nell’Aspromonte, 8 persone denunciate, tra cui un minorenne

Tag:

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 14:35

Un taglio abusivo di circa 40 piante di leccio, con diametri compresi tra 30 e 40 centimetri, è stato scoperto dai carabinieri forestali

OPPIDO MAMERTINA – I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Oppido Mamertina hanno scoperto, in località Castello, nel territorio comunale di Oppido Mamertina, un taglio abusivo di circa 40 piante di leccio, con diametri compresi tra 30 e 40 centimetri. Il materiale legnoso, già sezionato in tronchetti e accatastato, era pronto per essere trasportato.

Per individuare i responsabili, è stata attivata un’attività di osservazione tramite fototrappola: le immagini e i video acquisiti hanno immortalato diversi soggetti mentre caricavano e trasportavano la legna mediante una macchina agricola. Il quantitativo di materiale sottratto è stato stimato in circa 50–60 quintali. Cinque persone, tra cui un minorenne, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per furto di materiale legnoso ai sensi degli artt. 110 e 625 del Codice Penale.

Parallelamente, il Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi ha accertato un ulteriore intervento illecito: un taglio boschivo di leccio e castagno su una superficie di 10.000 metri quadrati all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, effettuato senza il necessario nulla osta dell’Ente Parco. Anche in questo caso, tre persone coinvolte nella progettazione e nell’esecuzione del taglio sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Cocaina e hashish da Palermo ai giovani dei Nebrodi, blitz dei Cc a S. Stefano di Camastra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED