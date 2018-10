Nasce Messina Medica 2.0, la rivista che fa rete e combatte le fake news

Ispirati dalla capacità del sistema nervoso di fare rete passando le informazioni tramite le sinapsi, dare vita ad una rete immediata e validata è l’obiettivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina, grazie alla creazione di “Messina Medica 2.0” (link: www.messinamedica.it), un nuovo portale dedicato alla fruizione di informazioni d’ambito medico e sanitario.

L’iniziativa, il cui logo mostra, infatti, una cellula neuronale, è stata presentata a Palazzo Zanca da una squadra d’eccezione: il presidente dell'Ordine Giacomo Caudo, il vicepresidente Renato Palmeri, il consigliere tesoriere Filippo Zagami, il consigliere segretario Giuseppe Romeo; e dal comitato di redazione della testata digitale: il consigliere Salvatore Rotondoin qualità di direttore responsabile, il consigliere Stefano Leonardi, Giuseppe Ruggeri, Giuseppe Zagamie il redattore capo Massimiliano Cavaleri.

Il sito internet nasce dall’esigenza di creare una rete tra medici, lettori, giornalisti e qualsiasi altra utenza, per aver accesso, come afferma il direttore responsabile Salvatore Rotondo, a notizie “fast and smart”,informazioni intelligenti e orientate in maniera sicura, in modo tale da combattere il fenomeno sempre più dilagante delle fake news, veramente pericoloso in ambito sanitario. La rete deve essere corretta, ed a controllarla sono numerosissimi giovani medici coordinati da Zagami e Leonardi, i quali non si limitano a gestire il sito ma distribuiscono le notizie anche a tutti gli ulteriori social, in modo tale da inserire pienamente la Medicina in questo mondo che viaggia a duemila all’ora, mettendo però ordine nella caotica foresta di dati troppo spesso errati.

Non è semplicemente una nuova avventura, ma una realtà già avviata che conta un numero di accessi straordinario, una piattaforma che avrà ancora tanto da offrire, con la certa consapevolezza che questa sia la strada, anzi la rete, giusta da percorrere.