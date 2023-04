Orsa Barcellona e Castanea chiudono la serie in trasferta e avanzano in finale - Tempostretto

Nelle semifinali playoff di C Gold sconfitte in trasferta Basket School e Fortitudo Messina, nel fine settimana per loro ultima chiamata in Gara3

Orsa Barcellona e Castanea Basket sono rispettivamente in finale “giallo” e “arancio” dei playoff di Serie C Gold. Le due formazioni messinesi dopo la vittoria in gara 1 si sono ripetute contro le rispettive avversarie Alfa Catania e Dierre Reggio Calabria in gara 2. Attendono ora in finale dove avranno la possibilità di giocarsi la promozione in Serie C Interregionale per l’anno prossimo.

Le loro avversarie le scopriranno nel fine settimana quando Basket School Messina – Cus Catania e Fortitudo Messina – Academy Catanzaro riscenderanno in campo sul parquet del PalaMili e PalaRussello per disputare gara 3. Le trasferta per le ultime due compagini messinesi non hanno portato la seconda vittoria che serviva per chiudere la serie e quindi bisognerà ricorrere a gara tre.

Ricordiamo che chi vince la finale playoff dei due mini tabelloni arancio e giallo è promossa, mentre le due finaliste sconfitte si giocheranno il terzo e ultimo posto a disposizione dei playoff. Se quindi “scolari” e “lupi” dovessero raggiungere la finale avremo la certezza di qualificare altre tre squadre del messinese alla prossima C Interregionale.

Alfa Catania – Orsa Barcellona 73-79

L’Orsa Basket Barcellona si ripete anche in gara 2 vincendo 73-79 sul campo dell’Alfa Basket Catania. Nella prima frazione gli orsacchiotti partono subito forte. Ciadini, Caroè e Duval confezionano il primo parziale di 4-11 che costringe coach Di Masi alla prima sospensione del match. I padroni di casa escono bene dal time-out e realizzano un break di 6-0 con Pappalardo e Corselli. Il quarto va avanti sul filo dell’equilibrio e si conclude sul punteggio di 18-22 grazie ai liberi finali di Fernandez Pena.

Nella seconda frazione continua a regnare l’equilibrio, con Duval che risponde ai canestri di Arena. Abramo porta in vantaggio gli alfisti(33-32), Cortina da tre punti riporta avanti gli orsacchiotti. Sul finale di quarto Pennisi e Patanè portano l’Alfa nuovamente in vantaggio all’intervallo lungo sul punteggio di 37-35.

La terza frazione è un dominio degli orsacchiotti, che realizzano ben sei triple con Duval(tre), Ciadini(due) e Todorovic(una). L’Alfa difende come può ma i giallorossi sono un fiume in piena e il parziale del quarto di 10-31, cui partecipano anche Caroè, Fernandez Pena e Cortina, non necessita di ulteriori delucidazioni. Si va all’ultimo intervallo sul punteggio di 47-66.

La quarta frazione sembrerebbe non avere nulla da dire, ma i primissimi minuti giocati dai padroni di casa danno l’idea che la gara sia tutt’altro che finita. Sette punti consecutivi di Elia spingono coach Biondo a un time-out per tenere alta la concentrazione dei suoi(54-66). Ciadini e Duval realizzano i primi punti nel quarto per Barcellona, dall’altro lato Elia e Pennisi portano gli alfisti sotto la doppia cifra di svantaggio (63-70). Fernandez Pena realizza un canestro fondamentale, ma i padroni di casa realizzano ancora con Elia, Abramo e Patanè portandosi a soli tre punti dai barcellonesi(70-73). Barcellona segna due canestri difficili con Cortina e Caroè, mettendo così un solco importante con gli avversari(70-77). A meno di un minuto dal termine Pennisi da tre punti porta i suoi a -4(73-77), ma sulla ripartenza giallorossa viene fischiato un fallo antisportivo allo stesso Pennisi, che è poi costretto ad abbandonare il match per un fallo tecnico. Fernandez Pena fa 2/3 ai liberi e Barcellona vola in finale. Il punteggio finale è 73-79.

Cus Catania – Basket School Messina 75-74

Sconfitta al Palacus per la Basket School Messina, che non riesce a chiudere la serie al cospetto di uno sfrontato Cus Catania, anche stavolta in grande vena al tiro. 75-74 è il risultato finale che vale la prima sconfitta della storia contro gli etnei, nonché primo passo falso esterno dal ritorno di Pippo Sidoti.

Non bastano i 26 punti di Zivkovic, i 21 di uno stoico Leo Di Dio che ha avuto il tiro della vittoria ed i 17 di Scimone che sbaglia due liberi importanti nell’ultimo minuto. Domenica c’è gara 3 dove non si potrà sbagliare per non vanificare quanto di buono fatto finora.

Academy Catanzaro – Fortitudo Messina 83*-80

Partita di rincorsa per la Fortitudo Messina in quel di Catanzaro dove è stata sotto praticamente ad ogni parziale. Nell’ultimo quarto i ragazzi allenati da coach Cavalieri riescono a rimontare e impattare sul 71-71 ma cedono nel tempo supplementare.

Dierre Reggio Calabria – Castanea Basket 67-71

Tutto secondo copione invece al PalaLumaka di Reggio Calabria con i gialloviola del Castanea che fanno festa qui sotto dopo aver vinto la serie per 2-0.

