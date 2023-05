Orto Liuzzo, l'accesso al mare e l'erosione costiera: "Fenomeno preoccupante" - Tempostretto

Il consigliere della sesta municipalità, Giovanni Russo, parla dei problemi in Piazza dei Pescatori e via Antonio Russo: "Si rischia l'incolumità dei cittadini"

MESSINA – Quando mancano soltanto pochi giorni all’arrivo di giugno e con l’estate ormai alle porte, nonostante le attuali condizioni metereologiche dell’Italia intera, sul litorale tirrenico del Comune di Messina in tanti fanno i conti con alcune avversità. Orto Liuzzo è uno dei villaggi maggiormente colpiti, come spiega il consigliere della VI municipalità, Giovanni Russo, che racconta innanzitutto come gli accessi pubblici al mare siano due: “la Piazza dei Pescatori e la via Antonio Russo, lungomare della contrada Campanella”.

Piazza dei Pescatori

E nella sua analisi parte proprio dalla piazza, “oggi parzialmente recintata”, “caratterizzata da alcuni scavi propedeutici a dei lavori evidentemente non effettuati” e con “materiale di risulta lasciato abbandonato a bordo strada”. Russo poi spiega che “non è stato effettuato alcun intervento di quelli richiesti dalla VI municipalità a sindaco e demanio regionale per la messa in sicurezza”. E così “l’accesso al mare in sicurezza è ormai totalmente impedito, a meno di un transito pedonale attraverso l’area recentemente interdetta, a maggiore rischio per l’incolumità di residenti e turisti: una parte del tratto della piazza aperto anche al transito veicolare è in condizioni precarie e fatiscenti da anni”. Lo testimoniano due note protocollate: una del 14 maggio 2021, in cui si informava il Comune dei pericoli esistenti, e una più recente, del 17 maggio scorso, con cui Russo chiede chiarimenti sulla situazione. A queste si aggiunge la richiesta, protocollata il 10 maggio, per l’installazione di una passerella con sedia job per consentire l’accesso alla spiaggia “anche a persone con difficoltà motorie”.

Via Antonio Russo

Nel ricostruire la vicenda, poi, il consigliere passa a via Antonio Russo, “lungomare della contrada Campanella e unico tratto di lungomare vero e proprio del villaggio Orto Liuzzo”. Spiega che “il muretto lato mare è danneggiato in più punti, ed è stato necessario in alcune occasioni richiedere l’intervento dei mezzi della Protezione Civile per liberare la strada dai detriti e ripristinare una pista che consentisse ai residenti di raggiungere le proprie dimore. Tra il 2020 e il 2021 sono stati effettuati degli interventi di rifioritura dei pennelli, a protezione della strada, che non sono stati mai completati e che non hanno avuto l’effetto preannunciato: la linea di costa ormai in più punti lambisce la stessa strada in condizioni di mare calmo, minacciando strada, residenti e quindi le abitazioni”.

