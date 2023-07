Orto Liuzzo. "L'estate degli incivili" - Tempostretto

La segnalazione: ennesimo spazio pedonale scippato da automobilisti che, pur di soddisfare il loro bisogno di parcheggio, non si preoccupano di niente

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Orto Liuzzo – Piazza dei Pescatori. Urge il posizionamento di dissuasori di sosta vista l’inciviltà degli automobilisti messinesi che, pur di parcheggiare, danneggiano la pavimentazione e i cordoli in marmo”.

L’ennesimo spazio pedonale scippato da automobilisti che, pur di soddisfare il loro bisogno di parcheggio, non si preoccupano di niente. Posteggiare in una piazza è un comportamento assurdo che non dovrebbe trovare posto in un contesto civile. Ma siamo a Messina ed è abbastanza “normale”. Ben vengano, dunque, i dissuasori richiesti da chi ha inviato la segnalazione.