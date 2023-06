Ortoliuzzo senz'acqua, le autobotti dell'Amam fino alla riparazione - Tempostretto

Una "perdita occulta", avverte Amam, impedisce la regolare distribuzione. In funzione il servizio h24

MESSINA – Ortoliuzzo da cinque giorni senz’acqua, come ha segnalato Tempostretto. L’Amam comunica che sono “in corso le verifiche tecniche per individuare il punto in cui intervenire. Per sopperire alle carenze idriche riscontrate, un’autobotte di acqua potabile stazionerà h24 nei pressi del bar Celona, sino al ripristino della regolare distribuzione”. Ma qual è la causa dell’emergenza? Per la società, “una perdita ‘occulta’ che non consente l’approvvigionamento idrico e la distribuzione regolare del villaggio”.

I tecnici Amam al lavoro

Di conseguenza, i tecnici sono al lavoro per individuare la perdita. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero telefonico dedicato: 090.3687722 o sulla pagina facebook.

Articoli correlati