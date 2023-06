"Da cinque giorni a Ortoliuzzo è emergenza acqua" VIDEO - Tempostretto

Un lettore: "Abbiamo segnalato il problema del nostro condominio all'Amam, da tre giorni senza un goccio nei serbatoi"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Manca l’acqua. Semplicemente oggi 28 giugno è il quinto giorno che Ortoliuzzo soffre quest’emergenza. Ho chiamato martedì al numero delle segnalazioni Amam e mi è stato comunicato che stavano risolvendo dei guasti. Di conseguenza, avremmo avuto presto l’acqua Nei primi giorni la cisterna ha compensato la carenza; da tre giorni non più. Io vivo in un condominio ma il problema riguarda via Fazzina e l’intera zona. Un tecnico Amam mi ha rassicurato che alle 22 di oggi sarà rifornita la nostra cisterna”.

Continua il lettore: “Nel pomeriggio del 27 giugno ho scritto un messaggio alla pagina Facebook di Amam e sono stato richiamato. Mi è stato assicurato che tra ieri sera e questa mattina sarebbe tornata. Oggi, alle ore 15, ho richiamato, dato che la situazione non è cambiata, e mi è stato detto che il guasto era stato sistemato: per le 17 l’acqua sarebbe ritornata. Alle ore 19 circa richiamo e una signora mi comunica che ancora il guasto sussiste. Siamo esasperati”.

Abbiamo contatto l’Amam e attendiamo riscontri riguardo alla risoluzione.

Articoli correlati