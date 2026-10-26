Ospedale di Barcellona, dopo sei anni riaperto il reparto di riabilitazione

Al momento solo 4 posti letto ma è previsto un aumento graduale prima fino a 12 e poi a 24

Sono stati inaugurati questa mattina i posti letto per ricoveri ordinari dell’unità operativa complessa di riabilitazione e rieducazione neurologica, ortopedica e cognitivo-funzionale dell’ospedale Cutroni Zodda. L’attivazione partirà con quattro posti letto, di cui uno dedicato all’età evolutiva e alle patologie dei prematuri. Nelle prossime settimane è previsto un successivo ampliamento a dodici posti, fino ai ventiquattro programmati. Oggi prende avvio anche il servizio dedicato alle patologie capsulari, con trattamenti mediante plasma ricco di piastrine e somministrazioni intra- e periarticolari. È inoltre prevista la ripresa delle attività di somministrazione della tossina botulinica per il trattamento della spasticità e delle distonie.

Quattrocchi: “Risultato atteso da anni”

“Dopo anni susseguenti alla chiusura del già esistente reparto ascritta al periodo Covid – dichiara il direttore dell’unità operativa, Giuseppe Quattrocchi – la riapertura dei ricoveri ordinari è un risultato atteso da anni e offre nuove risposte ai bisogni riabilitativi di Barcellona Pozzo di Gotto e dei comuni del Distretto. È il frutto del lavoro di un’équipe multidisciplinare che ha continuato a credere in questo progetto anche durante gli anni di chiusura del reparto. Ringrazio fisioterapisti, logopediste, terapiste della neuro e psicomotricità, terapisti occupazionali, psicologo, medici, infermieri, operatori sociosanitari e la caposala per l’impegno e la dedizione. Creare un gruppo tecnicamente ed emotivamente valido che sappia affrontare tutte le problematiche sanitarie inerenti la riabilitazione è costato anni di lavoro ma oggi posso con orgoglio esprimere piena soddisfazione verso i miei collaboratori che negli anni mi hanno affiancato credendoci, nella realizzazione di questo stupendo progetto professionale e di vita. Un ringraziamento va anche alla direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Messina per aver ascoltato le esigenze del servizio e sostenuto questa ripartenza”.

Asp: “Rafforziamo assistenza”

La direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta, sottolinea: “L’ampliamento progressivo dei posti letto per i ricoveri ordinari, insieme al potenziamento delle unità di personale, consentirà all’unità operativa di rafforzare la propria capacità di risposta e di raggiungere un livello di eccellenza nell’assistenza riabilitativa. È un investimento importante per i pazienti e per tutto il territorio”.

L’artista barcellonese Carmelo Biondo ha donato all’unità operativa un dipinto su tela ispirato ai colori, alla storia e alla cultura del territorio, che sarà esposto negli spazi del reparto.