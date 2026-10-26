 Ospedale di Barcellona, dopo sei anni riaperto il reparto di riabilitazione

Ospedale di Barcellona, dopo sei anni riaperto il reparto di riabilitazione

Redazione

Ospedale di Barcellona, dopo sei anni riaperto il reparto di riabilitazione

lunedì 26 Ottobre 2026 - 14:42

Al momento solo 4 posti letto ma è previsto un aumento graduale prima fino a 12 e poi a 24

Sono stati inaugurati questa mattina i posti letto per ricoveri ordinari dell’unità operativa complessa di riabilitazione e rieducazione neurologica, ortopedica e cognitivo-funzionale dell’ospedale Cutroni Zodda. L’attivazione partirà con quattro posti letto, di cui uno dedicato all’età evolutiva e alle patologie dei prematuri. Nelle prossime settimane è previsto un successivo ampliamento a dodici posti, fino ai ventiquattro programmati. Oggi prende avvio anche il servizio dedicato alle patologie capsulari, con trattamenti mediante plasma ricco di piastrine e somministrazioni intra- e periarticolari. È inoltre prevista la ripresa delle attività di somministrazione della tossina botulinica per il trattamento della spasticità e delle distonie.

Quattrocchi: “Risultato atteso da anni”

“Dopo anni susseguenti alla chiusura del già esistente reparto ascritta al periodo Covid – dichiara il direttore dell’unità operativa, Giuseppe Quattrocchi – la riapertura dei ricoveri ordinari è un risultato atteso da anni e offre nuove risposte ai bisogni riabilitativi di Barcellona Pozzo di Gotto e dei comuni del Distretto. È il frutto del lavoro di un’équipe multidisciplinare che ha continuato a credere in questo progetto anche durante gli anni di chiusura del reparto. Ringrazio fisioterapisti, logopediste, terapiste della neuro e psicomotricità, terapisti occupazionali, psicologo, medici, infermieri, operatori sociosanitari e la caposala per l’impegno e la dedizione. Creare un gruppo tecnicamente ed emotivamente valido che sappia affrontare tutte le problematiche sanitarie inerenti la riabilitazione è costato anni di lavoro ma oggi posso con orgoglio esprimere piena soddisfazione verso i miei collaboratori che negli anni mi hanno affiancato credendoci, nella realizzazione di questo stupendo progetto professionale e di vita. Un ringraziamento va anche alla direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Messina per aver ascoltato le esigenze del servizio e sostenuto questa ripartenza”.

Asp: “Rafforziamo assistenza”

La direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta, sottolinea: “L’ampliamento progressivo dei posti letto per i ricoveri ordinari, insieme al potenziamento delle unità di personale, consentirà all’unità operativa di rafforzare la propria capacità di risposta e di raggiungere un livello di eccellenza nell’assistenza riabilitativa. È un investimento importante per i pazienti e per tutto il territorio”.

L’artista barcellonese Carmelo Biondo ha donato all’unità operativa un dipinto su tela ispirato ai colori, alla storia e alla cultura del territorio, che sarà esposto negli spazi del reparto.

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