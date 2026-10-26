Il Messina si riprende di forza la vetta in Eccellenza, Torrisi: “Faremo un campionato trionfale”

Grande protagonista della vittoria a Palazzolo Tommaso Bonanno: "Contento dei gol in campionato, ringrazio compagni e staff che mi sono stati vicino"

MESSINA – Al termine della vittoria in quel di Palazzolo il Messina ha beneficiato dello stop del Niscemi per tornare in vetta. Una partita, nella settima giornata in trasferta, che è stata contraddistinta da un approccio devastante dei biancoscudati che già al 35′ del primo tempo conducevano per 4 a 0. In luce con le loro reti Bonanno e La Spada a sottolineare la lunghezza della panchina giallorossa e la qualità. Adesso settimana tipo per il Messina prima di scendere in campo col Mazzarrone in casa e poi due trasferte ravvicinate in Coppa contro lo Scordia il 4 novembre e la domenica dopo ancora contro il Niscemi una delle rivali dirette in questo avvio di campionato.

Torrisi: “Abbiamo subito messo le cose in chiaro”

Soddisfatto anche mister Alfio Torrisi: “Sono stati eccezionali perché hanno fatto sembrare semplice ciò che realmente non lo era affatto. Oggi c’è stato un approccio devastante, una grande Messina ha messo subito le cose in chiaro. Avevo chiesto di prenderci con la forza questa vittoria e l’abbiamo fatto, con una forza mentale importante e una qualità altrettanto importante”. Prosegue: “Ho visto una grande squadra che ha mantenuto le distanze e ha dimostrato di rispettare ancora una volta l’avversario, mettendosi sempre nella condizione di iniziare una prima pressione importante, recuperando e mantenendo le distanze per 95 minuti”.

“Questa è una squadra che ragiona con un cervello solo – ha aggiunto -, è una squadra che ha tante membra, ma è un corpo unico. È una squadra che sta diventando sempre di più squadra e che continua giornalmente a stupirmi per quello che vuole proporre e per il coraggio che ha di mettere in campo il nostro modello di gioco in entrambe le fasi. Oggi la squadra mi ha dato una grande gioia e penso che l’abbia data anche a questa gente, perché sta dimostrando giornalmente quanto è attaccata a questi colori e quanto tiene a fare bene a Messina. Questo, alla fine, è quello che ci porterà sicuramente a un campionato trionfale”, conclude mister Torrisi.

Bonanno: “Avere compagni e staff vicino aiuta”

Protagonista del match Tommaso Bonanno, autore di una tripletta: “Sono contento per la vittoria e ci siamo ripresi di nuovo il primo posto, che era la cosa più importante. È arrivato anche il gol in campionato e sono veramente contento. Devo ringraziare i miei compagni di squadra e lo staff, che mi stanno sempre vicino. Ora ci prepariamo già alla prossima gara”, ha dichiarato.

L’attaccante ha poi parlato del periodo personale vissuto nelle ultime settimane e del sostegno ricevuto dalla squadra: “Le prime partite non ho passato un bel periodo a livello personale, però fa parte del calcio. Domenica ho sbagliato un gol e potevo regalare tre punti. Sinceramente ho passato una settimana un po’ così, perché quando sbagli gol sotto porta e poi prendi il gol del pareggio non è mai facile. Però i miei compagni e lo staff mi stanno vicino; quindi, oggi abbiamo dimostrato il vero valore del Messina. Da martedì si comincia a lavorare, prepariamo la gara e cercheremo di portare a casa i tre punti anche domenica”.