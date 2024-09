Ospedale di Locri. L’Asp ha accolto le richieste dei comitati di cittadini

La manager ha espresso apprezzamento per lo stile dialogico e metodologico assunto dai tre rappresentanti della locride

REGGIO CALABRIA –Ha sortito gli effetti sperati l’ incontro tra il Direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, ed i promotori dell’osservatorio sulla sanità della locride, Raffaele Sainato Eliseo Sorbara e Pino Mammoliti. Infatti, accogliendo le richieste del comitato locrese, la manager ha anche anticipato quanto già programmato dalla Direzione Aziendale. Le due parti hanno altresì tracciato la strada da seguire per l’immediato futuro del nosocomio locrese, del distretto ionico e del dipartimento di prevenzione ambito Locri, ed in particolare, le preoccupazioni per potenziare l’offerta sanitaria nella Locride. Sono stati evidenziati anche i percorsi di tutela economica di tutti i dipendenti ospedalieri. La manager ha espresso apprezzamento per lo stile dialogico e metodologico assunto dai tre rappresentanti della locride, rimarcando come sia necessario un confronto con la realtà sociale e associativa per conseguire risultati migliori ai fini di una offerta sanitaria ottimale, garantendo i LEA.

Per quanto sopra esposto si elencano gli impegni assunti:

1. Sala di cardio stimolazione (reparto cardiologia)

2. Concorsi area dirigenza medica e comparto.

3. Incarichi dirigenza medica e comparto

4. Acquisto di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature sanitarie già parzialmente

individuati con delibera n° 719/ del 18/09/2024

5. Erogazione a completamento di buoni pasto giusto accordo sindacale, produttività.

6. Attivazione della Stroke Unit (reparto neurologia) già presente in atto aziendale

7. Potenziamento Distretto Ionico

8. Potenziamento Area Prevenzione Ambito – Locri