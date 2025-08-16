Ospedale di Milazzo “a metà”, Calderone invoca trasparenza sui trasferimenti

Medicina interna dirottata a Barcellona mentre a Farmacia cadono calcinacci

Milazzo – Il disagio dei pazienti dell’ospedale Fogliani deve avere una data finale certa. Così l’onorevole regionale Tommaso Calderone interviene sulle ultime criticità del presidio di Milazzo, dopo il distacco di calcinacci a Farmacia ed il trasferimento di Medicina interna all’ospedale di Barcellona, dove peraltro sono in corso invasivi lavori di rifacimento strutturale alle facciate.

Medicina torni a Milazzo

“L’Asp garantisca il ripristino del reparto presso l’ospedale di Milazzo e la piena trasparenza su tutti i termini del trasferimento dei servizi generali di Medicina. I cittadini milazzesi hanno bisogno di certezze e non di opacità”, tuona l’esponente di Forza Italia.

Intervenga Schifani

“Chiederò notizie all’ Assessorato alla Sanità e, se necessario, l’intervento del Presidente Schifani se i tempi dovessero prolungarsi a danno di Milazzo e dei milazzesi”, conclude il deputato.