Messina. È morto lo storico cameraman Nino Bellinghieri

Più di trent'anni come operatore di Rtp, era stimato per la professionalità, il garbo e la gentilezza

MESSINA – Per più di trent’anni ha raccontato Messina come cameraman. All’improvviso è morto Nino Bellinghieri, operatore video di Rtp apprezzato per la sua professionalità e il grande garbo. Aveva sessant’anni.

I suoi colleghi di Gazzetta del Sud e Rtp, oltre a ricordarne le doti umane e professionali, hanno menzionato le sue dirette da Giampilieri e Scaletta dopo l’alluvione del 2009 e i reportage nei giorni del Covid. Così il consigliere comunale Alessandro Russo: “Una notizia che lascia senza fiato. È andato via, all’improvviso, una persona perbene, dolce, gentile e garbata come poche, davvero, ne abbia mai incontrato nella mia vita. Il caro Nino Bellinghieri era un sorriso al mattino, la battuta simpatica sempre con quello sguardo buono e mite. Mi ha visto letteralmente crescere negli anni, dai tempi della X Circoscrizione fino a pochissimi giorni fa. Abbiamo camminato per venti anni assieme, lui cameraman perbene e sempre disponibile, io sempre dall’altra parte, ma con la tranquillità in ogni istante che sapeva infonderti mentre ti riprendeva. Un cammino che si interrompe oggi troppo, troppo presto. Buon viaggio, caro, dolce Nino. È stato veramente bello in tutti questi anni”.

Ai familiari e ai colleghi le condoglianze di Tempostretto, dell’editore Pippo Trimarchi, del direttore Marco Olivieri e della redazione.

Foto di Nino Bellinghieri dalla pagina Fb di Alessandro Russo.