Ospedale di Milazzo, aperto il pronto soccorso “provvisorio”

Completata la prima fase di lavori. Ora ci vorranno altri 10 mesi per completare l'intervento

MILAZZO – È stato aperto oggi, martedì 22 luglio, il pronto soccorso provvisorio dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo. Un risultato importante per l’Asp di Messina, come ha spiegato il direttore del’Unità operativa complessa ufficio tecnico, Salvatore Trifiletti, che ha ricordato come i fondi per la ristrutturazione fossero 2 milioni e 100mila euro.

Trifiletti: “Altri 10 mesi di lavori”

“L’intervento avviato nel 2017 – ha spiegato – ha ripreso slancio solo grazie alla volontà della Direzione strategica dell’Asp, iniziando così i lavori concretamente nel mese di ottobre del 2024. Per garantire la continuità del servizio di emergenza urgenza, è stato quindi realizzato un pronto soccorso provvisorio senza prevedere interruzioni. Sono state intraprese azioni necessarie, inclusa la creazione di un nuovo front office e la predisposizione di un nuovo parcheggio con circa 300 posti auto per gli utenti e il personale. I lavori della prima fase, sono stati completati nei tempi previsti per un importo di 700.000,00 euro. Ora per il completamento dell’intervento sono iniziati i lavori lo scorso 23 luglio e dureranno altri 10 mesi”.

L’Asp: “Sbloccati problemi che duravano da anni”

La Direzione Strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha poi sottolineato l’importanza di questo risultato: “Siamo riusciti a sbloccare problemi che duravano da anni e in breve tempo a completare i lavori, questo è stato un passo cruciale per garantire una risposta efficace e tempestiva alle esigenze sanitarie della popolazione. Ribadiamo il nostro impegno nel migliorare continuamente i servizi offerti e nella realizzazione di infrastrutture essenziali per il benessere della comunità. Grazie alla collaborazione del personale sanitario, saranno presto completati i lavori e il pronto soccorso sarà completato con tutte le attrezzature e i macchinari all’avanguardia. Tuttavia, la qualità dell’assistenza dipenda non solo dalle strutture, ma anche dall’abilità e dalla dedizione del personale. Per questo motivo, abbiamo previsto la scelta di professionisti altamente qualificati pronti a operare con i più moderni standard di cura. Il nuovo pronto soccorso garantirà diagnosi rapide e trattamenti efficaci, migliorando di conseguenza il servizio reso alla comunità”.