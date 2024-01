Ospedale di Milazzo. Cisl Fp Messina: “Struttura al collasso”

Cisl Fp Messina tuona contro la mancanza di personale sanitario al pronto soccorso di Milazzo a fronte dei tanti infermieri all’ospedale di Barcellona

MILAZZO – Ancora riflettori accesi sull’ospedale di Milazzo, di recente finito al centro del dibattito per i lavori di rifacimento del pronto soccorso e la temporanea dislocazione di quest’ultimo. Sulla questione intervengono adesso i sindacalisti di Cisl Fp Messina che tuonano contro la mancanza di personale.

«Non comprendiamo -spiega la Segretaria Generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri- quale possa essere la ratio nel lasciare una moltitudine di infermieri esperti in emergenza urgenza del Pronto Soccorso di Barcellona, ormai chiuso da mesi, nei reparti dello stesso ospedale, dove di recente sono arrivati gli infermieri vincitori di mobilità interna che dovranno essere destinati alla unità operativa di Riabilitazione. È impensabile ed ingiustificabile a nostro giudizio che mentre gli operatori della struttura di Milazzo stanno letteralmente scoppiando, a causa del sovraccarico di lavoro, a Barcellona vi sia personale altamente specializzato che soltanto occasionalmente riceve qualche disposizione di servizio».

«Al pronto soccorso di Milazzo -prosegue la sindacalista- a fronte di una dotazione organica che prevede 30 infermieri ve ne sono in servizio soltanto 23 di cui un coordinatore e cinque assenti a vario titolo. Su queste scelte per noi discutibili chiederemo l’intervento degli organi istituzionali a tutela dei lavoratori e del diritto alla salute dei cittadini. Oggi il pronto soccorso di Milazzo rappresenta l’unico servizio di emergenza urgenza di un territorio vastissimo. Reputiamo tale situazione intollerabile, ancor più perché, pur segnalando la situazione da mesi, ad ora non abbiamo ricevuto il debito riscontro alle nostre numerose note e richieste. Perciò non faremo sconti e siamo pronti alla protesta se la situazione non verrà risolta nei prossimi giorni».