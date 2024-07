Ospedale di Taormina, ScN: “Carenza di medici mette a rischio qualità, serve intervenire”

Il gruppo parlamentare regionale: "Le parole del direttore generale si scontrano con i fatti. La situazione è delicata"

TAORMINA – “Nonostante i tentativi di minimizzare la situazione da parte del Direttore generale dell’Asp di Messina, la realtà all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina resta allarmante”. Lo ribadisce Sud chiama Nord, facendosi portavoce delle preoccupazioni già denunciate da medici, sindacati e utenti: “L’organico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (Mcau) conta solo 6 medici effettivi su 13 previsti, a causa di malattie, leggi 104 e 80, aspettative e incarichi politici”.

Per coprire i turni mancanti, il facente funzioni di Direttore è costretto a fare le guardie, mentre tre medici della Chirurgia vengono impiegati all’MCAU con costi aggiuntivi. Inoltre, molti sanitari hanno accumulato ferie e usufruiranno di 15 giorni di riposo ciascuno durante l’estate, aggravando la carenza di personale.

Contrariamente a quanto affermato dalla direzione, i turni non sono sempre coperti da più medici: spesso un solo medico è in servizio. Nei giorni di punta, con fino a 200 accessi al Pronto Soccorso, la situazione diventa insostenibile. Fino al 2021, si ovviava alla carenza con il personale del 118, che ora non è più disponibile.

Tutto questo mette a rischio la qualità del servizio offerto dal “San Vincenzo”, soprattutto durante l’afflusso turistico estivo. “Le parole del DG non rispecchiano la realtà – dichiara Sud chiama Nord – Occorre un intervento immediato per garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai cittadini e ai turisti.”

La replica del gruppo evidenzia una preoccupante discrepanza tra le parole della dirigenza e le condizioni reali dell’ospedale. La situazione richiede un’azione concreta e tempestiva per scongiurare il rischio di un collasso del sistema sanitario locale durante l’estate.