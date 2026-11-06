 Ospedale Papardo. Casablanca nuovo Direttore del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare 

Ospedale Papardo. Casablanca nuovo Direttore del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare 

Redazione

Ospedale Papardo. Casablanca nuovo Direttore del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare 

venerdì 06 Novembre 2026 - 09:45

L'obiettivo è di consolidare e sviluppare ulteriormente le attività

La Direzione Strategica dell’ospedale Papardo annuncia la nomina del dottor Giuseppe Casablanca quale nuovo direttore del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare.

L’affidamento di questo ruolo strategico costituisce un’importante opportunità per consolidare e sviluppare ulteriormente le attività del Dipartimento, promuovendo l’integrazione multidisciplinare, l’innovazione clinica e organizzativa e il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure, nell’interesse dei pazienti e della comunità.

La Direzione Strategica riconosce il valore delle sue competenze professionali, dell’esperienza maturata e delle qualità umane e manageriali.

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