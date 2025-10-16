All’ospedale Papardo il primo intervento di Bentall in Sicilia con innesto preassemblato

Per la prima volta usato un condotto valvolato aortico che combina una valvola aortica biologica e un tubo protesico (innesto) in un'unica soluzione già pronta per l'impianto

All’Ospedale Papardo di Messina eseguito con successo il primo intervento di Bentall in Sicilia con il nuovo dispositivo Konect Resilia, che possiede le caratteristiche più innovative in commercio nel campo delle protesi biologiche e del tessuto utilizzato per la sua durabilità.



Ad effettuare il delicato intervento, su un paziente di 70 anni con indicazione alla sostituzione valvolare aortica e dell’aorta ascendente, è stato il prof. Francesco Patanè, in sinergia con l’equipe Cardiochirurgica e dei cardioanestesisti. Il caso è stato trattato con questa tecnologia innovativa che unisce valvola e innesto in un’unica soluzione, pensata per garantire durabilità, precisione e sicurezza intraoperatoria.

L’intervento di Bentall

È un intervento di cardiochirurgia che sostituisce l’intera radice aortica e l’aorta ascendente e la valvola aortica mediante l’utilizzo di una protesi tubolare in Dacron (è una fibra sintetica, poliestere) che include una protesi valvolare e necessita del reimpianto degli osti coronarici ripristinando la circolazione delle coronarie e il corretto flusso sanguigno dal ventricolo sinistro a tutto il corpo.

Caratteristiche

È indicato per aneurismi che coinvolgono la radice aortica e la significativa insufficienza valvolare aortica ove la valvola nativa non può più essere conservata mediante tecniche di riparazione.

L’intervento di Bentall è una procedura complessa, ma consolidata in centri esperti, che permette di trattare malattie dell’aorta ascendente e della radice, fornendo una soluzione efficace e spesso salvavita.