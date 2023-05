Ospedali italiani. Papardo e Policlinico di Messina a livello medio - Tempostretto

La valutazione di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari: 9 ospedali italiani ottengono un punteggio alto, 32 medio, 12 basso

1) Cure al Pronto soccorso entro 8 ore; 2) Tempi di attesa (ad esempio per gli interventi chirurgici); 3) Pochi ricoveri inappropriati; 4) Rapporto medici e infermieri adeguato per posti letto; 5) Esami diagnostici con apparecchiature non obsolete (non più di 10 anni); 6) Conti in ordine.

Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari, ha valutato 53 ospedali pubblici, relativamente alle prestazioni erogate nel 2021, sulla base di questi indicatori: 9 hanno ottenuto un punteggio alto, 32 medio, 12 basso.

Tra i nove migliori, sei sono universitari: Siena, Careggi di Firenze, Pisa, Padova, Verona e Sant’Orsola di Bologna; gli altri tre: Cuneo, Pesaro, Umberto I di Torino.

Tra i dodici peggiori, gli universitari sono quattro: Salerno, Catanzaro, Vanvitelli di Napoli e Umberto I di Roma; gli altri otto: Cosenza, Benevento, Caserta, Villa Sofia Cervello di Palermo, Civico Di Cristina di Palermo, Cannizzaro di Catania, San Giovanni Addolorata di Roma, San Camillo Forlanini di Roma.

Due ospedali di Messina, Policlinico e Papardo, rientrano nella fascia intermedia (pezzo a parte per i dettagli).