Oteri lascia Forza Italia: “Il partito non ha peso”. E lancia l’idea di un nuovo gruppo

Il consigliere dice di avere già il sì di un collega e di attenderne un altro per ufficializzare il nuovo partito

MESSINA – Cosimo Oteri lascia Forza Italia, passa al gruppo misto e annuncia che presto porterà in Consiglio un nuovo partito, lasciando però il discorso in sospeso. Il consigliere, in rotta con Forza Italia da inizio 2024, ha ribadito le critiche al suo partito e ufficializzato l’addio.

“Scarso peso politico”

Oteri ha spiegato: “Questo è un secondo round della conferenza già fatta due mesi fa, quando ho detto che mi sarei preso 15 giorni per capire come affrontare il mio futuro politico. Da quel momento ad oggi non ci sono stati passi in avanti. Ho appurato anche uno scarso peso politico della deputazione messinese di Forza Italia nei confronti del coordinamento regionale e nazionale. A questo aggiungo uno scarso affetto nei confronti del territorio messinese”.

Nuovo gruppo

Oteri parla del risanamento e chiede come mai gli esponenti di FI di Messina non siano stati invitati alle riunioni o Schifani non sia mai venuto a Messina a girare per le baraccopoli. Poi ha proseguito: “Il partito non mi ha neanche tutelato nelle sedi opportune. A concludere, sono sicuro che il coordinatore cittadino saprà rappresentare al meglio gli 88 tesserati della città. È chiaro che io anticipo la mia adesione al gruppo misto e che è nelle mie intenzioni creare un nuovo simbolo, un nuovo partito da portare in Consiglio comunale che sposi i temi a cui sono legato, il risanamento, le politiche abitative e la realizzazione del Ponte. Ho anche avuto il sì di un altro consigliere, non appena ci sarà anche il terzo collega arriverà il partito in consiglio comunale. E si tratta di un partito che non è rappresentato a Palermo”.

