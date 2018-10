Nel weekend "Io non rischio", buone pratiche di protezione civile

Sensibilizzare le persone sui possibili rischi naturali presenti sul nostro territorio e sul comportamento da tenere in caso di emergenza. E' l'obiettivo di "Io non rischio - Messina 2018", campagna nazionale di informazione promossa dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, prevista in città sabato e domenica.

Due giornate di incontri nelle piazze tra volontari formati per diffondere la cultura della prevenzione del rischio e la cittadinanza, illustrando cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un’alluvione o un maremoto.

A Messina parteciperanno le Associazioni Nucleo Diocesano a piazza Duomo, Mari e Monti 2004, a Largo Seggiola, nei pressi di piazza del Popolo, e a Bordonaro; e Castel Gonzaga, sempre a Largo Seggiola e a Bordonaro. Sarà infine realizzata anche una postazione a piazza Cairoli, nell’ambito della manifestazione Messina Street Food Fest 2018. E’ possibile promuovere buone pratiche di protezione civile sui social media attraverso gli account ufficiali “Io non rischio” su facebook @iononrischio – twitter: @iononrischio – instagram: @io_non_rischio) e utilizzando gli hastag #iononrischio #terremoto #maremoto #alluvione e #protezionecivile. La promozione sui social media può avvenire utilizzando le card facebook, twitter e instagram; le cover “Io non rischio” su per gli account facebook e twitter o cambiando l’immagine del profilo facebook utilizzando il “motivo” Io non rischio. Il materiale informativo illustra le modalità per prevenire i danni delle alluvioni, maremoti e terremoti, ed affrontare al meglio le situazioni di emergenza riducendone i rischi.