Ottobre rosa, le iniziative di Asp Messina contro il tumore al seno, all’utero e al colon retto

Controlli per le donne per seno e utero e sia per le donne sia per gli uomini per il colon retto

“Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e come Asp abbiamo pensato a molte iniziative dall’11 al 30 ottobre. Ma la prevenzione non può fermarsi ad un solo esame e in un solo mese”. A dirlo stamani in una conferenza stampa all’Azienda sanitaria provinciale di Messina la Direzione Strategica dell’Asp di Messina composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e il direttore amministrativo Giancarlo Niutta.

“Invitiamo – aggiungono – tutti i cittadini della provincia di Messina a cogliere questa occasione per fare i controlli: lo screening del tumore al seno e quello del collo dell’utero sono fondamentali, ma accanto a questi c’è anche un esame di cui si parla ancora troppo poco, ed è lo screening del tumore colon retto. È un tumore silenzioso, che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali e proprio per questo la prevenzione è la nostra arma più forte. Basta un test semplice per cambiare il corso di una storia. La diagnosi precoce salva la vita: non rimandate, non abbiate paura. Le nostre strutture, i nostri ambulatori e i nostri operatori sono a vostra disposizione e con l’unità mobile vi veniamo a trovare nel vostro Comune. Fare prevenzione oggi significa regalarsi il domani. Proprio per questa campagna abbiamo scelto dei testimonial d’eccezione: l’attrice e produttrice messinese Mariagrazia Cucinotta che farà riflettere i cittadini e spiegherà loro l’importanza della prevenzione che può salvare delle vite. Ci sarà poi anche uno spot con Tota e Bastiano, personaggi creati sui social con intelligenza artificiale da Francesco Spinelli, che illustreranno ai messinesi in modo accattivante e simpatico lo screening del colon retto”. Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore, la direttrice dell’Unità Operativa Complessa Centro Gestionale Screening Rosaria Cuffari, il responsabile dell’Unità Operativa Semplice Screening Mammografica Antonello Farsaci, il presidente di Federfarma Messina Giovanni Crimi, alcuni rappresentanti dei Lions Clubs di Messina e provincia. Molte le iniziative organizzate dall’Asp, con la collaborazione di diversi enti a Messina e provincia.

Eventi già svolti

Domenica 11 Ottobre al Comune di Saponara ore 9.30 Camminata in Rosa e Convegno divulgativo, alle 16:00, presso l’Oratorio Chiesa di Saponara.

al Comune di Saponara ore 9.30 Camminata in Rosa e Convegno divulgativo, alle 16:00, presso l’Oratorio Chiesa di Saponara. Lunedì 12 e Martedì 13 Ottobre Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica, presso Piazza Vespri Siciliani, a Saponara Marittima, sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto e prenotare lo screening della cervice uterina.

Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica, presso Piazza Vespri Siciliani, a Saponara Marittima, sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto e prenotare lo screening della cervice uterina. Mercoledì 14 e giovedì 15 Ottobre – in collaborazione con Lions Club Messina Ionica Zona 2 Terza Circoscrizione, Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica, in Piazza Corrado Cagli, a Letojanni, sarà possibile la prevenzione cardiovascolare e anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto.

Eventi ancora da svolgere

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre – Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica, presso il parcheggio di Porta Catania, Taormina. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata venerdì 16 pomeriggio, sabato 17 mattina e pomeriggio e domenica 18 mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto.

– Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica, presso il parcheggio di Porta Catania, Taormina. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata pomeriggio, mattina e pomeriggio e mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Domenica 18 ottobre in collaborazione con i Lions Clubs Barcellona P.G., giornata di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici.

in collaborazione con i Lions Clubs Barcellona P.G., giornata di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici. Domenica 18 ottobre Passeggiata in favore degli screening organizzata dal Comune Messina.

Passeggiata in favore degli screening organizzata dal Comune Messina. Da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre “Villaggio della Salute”, presso Piazza Duomo, Messina, con Unità Mobile Mammografica, in collaborazione con i Lions clubs Messina Ionica Zona 1. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata da lunedì 19 pomeriggio a venerdì 23 mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto e prenotare lo screening per il tumore del collo dell’utero ed effettuare visite specialistiche in collaborazione con medici volontari.

“Villaggio della Salute”, presso Piazza Duomo, Messina, con Unità Mobile Mammografica, in collaborazione con i Lions clubs Messina Ionica Zona 1. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata da pomeriggio a mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto e prenotare lo screening per il tumore del collo dell’utero ed effettuare visite specialistiche in collaborazione con medici volontari. Il 20 – 21 ottobre a Milazzo in occasione della sesta edizione del Meeting Job ci sarà la sensibilizzazione agli screening oncologici, sarà possibile prenotare la mammografia di screening, il Pap / Hpv Dna Test di screening e ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Sarà inoltre possibile effettuare lo screening cardiovascolare.

a Milazzo in occasione della sesta edizione del Meeting Job ci sarà la sensibilizzazione agli screening oncologici, sarà possibile prenotare la mammografia di screening, il Pap / Hpv Dna Test di screening e ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Sarà inoltre possibile effettuare lo screening cardiovascolare. 24 ottobre Casa della Comunità Roccalumera, screening colon retto.

Casa della Comunità Roccalumera, screening colon retto. Da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre – Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica, presso Piazza Maria SS. della Provvidenza, Montalbano Elicona. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata lunedì 26 pomeriggio e mercoledì 28 mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto.

Aperture straordinarie per screening mammografico

Via del Vespro, ospedale Patti e Milazzo sabato 17, 24 e 31 ore 8-13

ore 8-13 ospedale Sant’Agata venerdì 16, 23 e 30 ore 8-13

Per prenotazioni mail: cg.screening@asp.messina.it

Per lo screening mammografico sarà quasi sempre presente l’Unità Mobile Mammografica, precisando che le donne di età compresa tra 50 e 69 anni potranno prenotare ed effettuare l’esame mammografico di screening direttamente sul posto, durante gli eventi.

Per lo Screening del colon retto: distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, rivolto a uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Il campione potrà essere raccolto comodamente a casa e riconsegnato presso qualsiasi farmacia o presso le Case della Comunità.

Per lo Screening della cervice uterina: possibilità per tutte le donne dai 25 ai 64 anni, di prenotare l’esame presso il consultorio familiare più vicino o più comodo da raggiungere.