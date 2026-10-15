 Ligabue conquista il PalaRescifina. "Siamo venuti a Messina a fare casino" VIDEO

Ligabue conquista il PalaRescifina. “Siamo venuti a Messina a fare casino” VIDEO

Silvia De Domenico

Ligabue conquista il PalaRescifina. “Siamo venuti a Messina a fare casino” VIDEO

giovedì 15 Ottobre 2026 - 10:30

"La festa per i 30 anni di Certe notti è cominciata l'anno scorso a Campovolo e continua oggi in Sicilia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un grande ritorno a Messina per Luciano Ligabue. Ecco il suo ingresso al PalaRescifina fra gli applausi dei fan. Sulle note di “Balliamo sul mondo” il palazzetto esplode di gioia.

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Da “Balliamo sul mondo” a “Certe notti”

Più di due ore di musica, successi e chitarre. Un Ligabue in forma che non si è mai fermato per tutta la durata del concerto. Da “Balliamo sul mondo” a “Certe notti”: un viaggio che ha attraversato in musica i 30 anni di carriera del cantante di Correggio.

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La dedica alle donne

Al centro dello show uno spazio dedicato alle donne. Sulle note di “Le donne lo sanno” sono stati proiettati sullo schermo i ritratti di donne di successo, dello spettacolo, del giornalismo e dello sport. Dalla campionessa paralimpica Bebe Vio, alla giornalista di guerra Cecilia Sala, alla campionessa Paola Egonu.

“Nessuno è di qualcuno” e l’appello alla non violenza

Subito dopo con “Nessuno è di qualcuno” il cantante si fa aiutare da diversi personaggi dello spettacolo per rafforzare il momento dedicato alla non violenza. Nel contributo video, proiettato sul grande schermo, ci sono i volti noti di uomini e donne della tv italiana. Ognuno di loro ripete le parole del titolo della canzone: “Nessuno è di qualcuno”. A chiudere il videomessaggio le parole di Fiorella Mannoia, in rappresentanza del movimento “Uno, nessuno, centomila”.

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“Non siete sole, parlate con i centri antiviolenza”

Un momento seguito dalla proiezione del nome e del numero del centro antiviolenza Evaluna. “C’è un centro che vi ascolta, non siete sole”, dice Ligabue rivolgendosi alle donne. “Non siete costrette a denunciare, ma se volete parlare con qualcuno fatelo”, conclude il cantante.

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“A modo tuo” cantata sul palco con la figlia Linda

Il viaggio prosegue e approda in uno dei momento più emozionanti del concerto. Sulle note di “A modo mio” entra in scena la figlia Linda. Insieme cantano e si guardano con dolcezza, dedicando l’uno all’altra le parole della canzone. Un testo nato per celebrare la genitorialità, le emozioni e le paure dell’arrivo di un figlio nella vita di un padre o di una madre.

Prima di chiudere il concerto con la trentennale “Certe notti”, il viaggio passa da “Tra palco e realtà”. “Vi garantisco che da questo palco c’è una realtà molto chiara e siete voi”, dice Liga al suo pubblico in delirio. “Dopo 3 anni vi siete fatto trovare belli presenti, ma anche noi non siamo andati male”, conclude con una battuta, prima di salutare il palazzetto.

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