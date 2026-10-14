De Luca punta al 3%: “Siamo noi la vera novità del centrodestra”

Il leader di Sud chiama Nord fissa l'obiettivo e annuncia accordi "con movimenti civici ed autonomisti del Nord". A fine mese la convention romana sarà aperta da Ignazio La Russa

L’accordo con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, che ha consentito a Sud chiama Nord di formare il proprio gruppo alla Camera grazie al “prestito” di due deputati, sembra aver dato nuova linfa a Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina, poco preoccupato da qualche mal di pancia interno, si gode il proscenio mediatico infilando un’intervista dietro l’altra. Dichiarazione dopo dichiarazione, questa mattina si è concesso anche un punto stampa davanti Montecitorio, durante il quale, affiancato da Laura Castelli e Francesco Gallo, ha risposto alle domande dei cronisti. Ovviamente l’ha fatto alla sua maniera, annunciando che Sud chiama Nord punta a superare il 3% alle prossime Politiche.



In corso ci sono una serie di trattative sui futuri apparentamenti (quelle che De Luca chiama romanticamente “sedute spiritiche”) che dovrebbero dare consistenza allo schieramento a trazione Sud chiama Nord. In primis, l’accordo con la neonata formazione dei “Sindaci d’Italia”, movimento a cui De Luca avrebbe fatto da padrino pur non figurando in prima persona tra i fondatori. Ma Sud chiama Nord vuol giocare la sua partita anche su altri fronti. “Stiamo chiudendo accordi importanti, soprattutto con movimenti civici ed autonomisti del Nord”, ha anticipato De Luca, che ha fissato l’obiettivo su scala nazionale a un milione di voti.

Il punto sarà fatto durante una tre giorni che Sud chiama Nord ha già programmato in un hotel romano dal 27 al 29 ottobre. “Insieme al progetto Sindaci d’Italia e a nuovi movimenti civici, vi stupiremo con gli effetti speciali”, ha dichiarato De Luca. L’accordo con FdI, intanto, è sempre più solido. Non è un caso che sarà il presidente del Senato La Russa ad aprire la convention romana.

Lo scenario si va delineando: De Luca è in missione per sgretolare il fronte vannacciano e portare al centrodestra quei voti necessari per rivincere le elezioni. Ogni occasione è buona, infatti, per dedicare qualche parola all’ex generale: “Mentre Vannacci scappa in ritirata strategica e va a candidarsi alle primarie della sinistra per dargli il colpo di grazia e trasformarla nel “Campo Santo”, noi continuiamo a fare politica seria. Al partito delle supercazzole contrapponiamo il pragmatismo, i sindaci di trincea e la buona amministrazione dei nostri esponenti sul territorio”, è stata l’ultima sortita in tal senso di De Luca.