Pace: rinnovato l’atto di devozione alla Madonna delle Grazie

La comunità si riunisce in un rito che si tramanda di generazione in generazione, per affidare la protezione delle proprie famiglie alla sua patrona

MESSINA – La comunità di Pace si è riunita per un profondo momento di fede e devozione, rinnovando l’atto solenne di affidamento alla Madonna delle Grazie. La cerimonia, che rappresenta una tradizione radicata nel tessuto sociale del quartiere, ha visto una larga partecipazione di fedeli, uniti nel celebrare il legame spirituale che da sempre caratterizza le radici di questo territorio.

L’evento non è stato soltanto un’occasione religiosa, ma un vero e proprio momento di coesione sociale. La devozione alla Madonna delle Grazie è vista come un elemento fondante dell’identità locale, un patrimonio immateriale che si tramanda di padre in figlio. Durante la celebrazione, i partecipanti hanno affidato, ancora una volta, la protezione delle proprie famiglie alla Vergine, in un gesto che simboleggia un’istanza di conforto e speranza per la vita quotidiana della comunità.