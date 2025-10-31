PalaRescifina, lavori urgenti anti infiltrazioni d’acqua

Dureranno tre mesi

Il PalaRescifina” sarà interessato da urgenti lavori di manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione. Il Dipartimento comunale Servizi Manutentivi ha approvato la determina a contrarre per l’affidamento diretto degli interventi, resisi necessari per gravi problemi di infiltrazioni.

Infiltrazioni diffuse, tempi rapidi

Come emerso dai sopralluoghi, la struttura di San Filippo presenta “diffusi problemi di infiltrazioni” nei locali biglietteria e servizi igienici e, in modo preoccupante, in corrispondenza delle torri scala. I danni sono causati dall’ammaloramento e dal parziale distacco dell’attuale manto di copertura.

I lavori sono stati qualificati come urgenti per l’esigenza di non “compromettere ulteriormente l’impianto”. L’intervento, finalizzato a garantire la piena funzionalità e l’agibilità della struttura, avrà una durata stabilita in 90 giorni.

L’affidamento e i costi

L’intervento rientra nella categoria dei lavori sotto-soglia ed è stato gestito tramite affidamento diretto dopo una consultazione preliminare tra tre operatori economici.

L’importo a base d’asta era di 110.663 euro e i lavori sono stati affidati alla Protexa srl di Palermo, che ha offerto un ribasso del 3,5 %. L’esecuzione dei lavori è stata affidata per un importo complessivo (Iva inclusa) di 130.611 euro, mentre la spesa complessiva impegnata dal Bilancio comunale, comprensiva di lavori, somme a disposizione dell’amministrazione e incentivi tecnici, ammonta a 150mila euro.

Il Dipartimento ha dato mandato alla responsabile unica del progetto, ing. Laura Bottari, di procedere all’esecuzione anticipata dei lavori, in linea con l’urgenza dell’intervento e l’obiettivo di rendere al più presto il palazzetto pienamente agibile.