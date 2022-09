Palasport di Furci, sopralluogo del Ministero: si conta di completare l'opera entro il 30 ottobre - Tempostretto

I lavori sono al 90%. Valutate delle migliorie finalizzate a rendere la struttura, unica nel comprensorio, ancora più funzionale

FURCI SICULO – Sopralluogo dei funzionari del Ministero al Palazzetto dello Sport di Furci Siculo per verificare lo stato dei lavori dell’impianto. L’architetto Mirri ha eseguito le verifiche alla presenza del direttore dei lavori, l’architetto Vincenzo Rizzo; del consigliere con delega ai Lavori pubblici, ingegnere Giuseppe Lo Po’ e del sindaco, Matteo Francilia. I lavori sono a buon punto, circa al 90%. Pertanto, con ottimismo, si conta di completare l’opera entro il 30 ottobre prossimo. A quel punto inizierà la fase dei collaudi tecnici che porterà alla fine ufficiale dei lavori. Il sopralluogo è servito, tra l’altro, a valutare delle migliorie finalizzate a rendere la struttura ancora più funzionale. Al termine della visita all’impianto, il funzionario del Coni ha fatto i complimenti per i lavori che renderanno la struttura di Furci Siculo un fiore all’occhiello per l’intero comprensorio.

Il Palazzetto sarà anche dotato di un impianto di videosorveglianza sull’area interna ed esterna. L’opera di riqualificazione del Palasport ha preso il via nel mese di luglio dello scorso anno grazie ad un finanziamento di 400 mila euro concesso dal Ministero dello Sport. A tale cifra vanno aggiunti altri 56mila euro di finanziamento a tasso zero richiesto dal Comune al Credito sportivo. La struttura sportiva, realizzata nei primi anni ’90, è stata più volte oggetto di raid vandalici, nel corso dei quali è stato anche asportato il quadro dell’impianto elettrico (oltre a numerosi seggiolini dalla tribuna). Tutto ciò, presto, farà parte del passato.

L’impianto sarà affidato in gestione

L’Amministrazione comunale sta anche pensando alla procedura per l’affidamento dell’impianto ad una società sportiva. Le eccellenze sportive, nel territorio, non mancano. La speranza è che finalmente il Palasport di Furci possa ospitare eventi di livello, come si addice ad una simile struttura. “Per anni vedere il palazzetto in quello stato di abbandono – rimarca il sindaco Matteo Francilia – è stata una ferita al cuore. Non parlo da amministratore, ma da furcese amante dello sport. In questo momento bisogna pensare a riqualificare l’intero impianto sportivo. Poi starà a noi metterlo in funzione e a disposizione delle associazioni sportive. Sogno partite di pallavolo importanti, campionati nazionali di judo, appuntamenti di danza sportiva e incontri ed eventi di ogni genere…”.