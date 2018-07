Nuovi assistenti sociali per 18 mesi. Le prime firme dei contratti

Sono stati firmati oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca i contratti di assunzione di undici assistenti sociali. “Per me questo – ha dichiarato l’assessore Alessandra Calafiore – è un obiettivo importante, poiché le persone assunte oggi saranno chiamate ad un lavoro impegnativo in quanto si occuperanno dei piani personalizzati per la misura del Rei, il reddito di inclusione. Io sarò il loro punto di riferimento, pronta ad accogliere le istanze”.

In particolare sono stati contrattualizzati i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, per trenta ore settimanali, di Nadia Laganà, Maria Rita Giordano, Stefania Cernuto, Rosanna Santoro, Grazia Adriana Campagna, Eleonora Rotondo, Giuseppa Bardascino, Paolo Saglimbeni, Niche Gallina, Angela Moscatt e Maria Elena Crisafulli, mentre Giovanna Accardo ha rinunciato per sopraggiunti motivi personali e quindi si procederà allo scorrimento della graduatoria.

I neo assunti, che prenderanno servizio a partire da domani, mercoledì 25, fanno parte dei ventisei assistenti sociali, la cui assunzione è stata finanziata con i 5 milioni e 400 mila euro all’interno del programma Pon Inclusione. Le domande, per accedere alla graduatoria di tale tipologia professionale, erano state 931. Salvatore Abriano, la cui qualifica è operatore ausiliario a verde e giardini, ha firmato oggi un contratto di assunzione obbligatoria disabile Legge n. 68/99 a tempo indeterminato e prenderà servizio a partire dal prossimo 1 agosto.