 "Sarà una settimana importante": Basile tra scadenze, valutazioni e (possibili) dimissioni

“Sarà una settimana importante”: Basile tra scadenze, valutazioni e (possibili) dimissioni

Giuseppe Fontana

“Sarà una settimana importante”: Basile tra scadenze, valutazioni e (possibili) dimissioni

lunedì 02 Febbraio 2026 - 13:30

Il sindaco sulle ricognizioni interne: "Ci eravamo dati tempo fino al 30 di gennaio. Ora i passaggi successivi". Novità entro sabato

MESSINA – Inizia quella che per Messina sarà “una settimana importante”. La città e i cittadini attendono di conoscere le decisioni sulle possibili dimissioni di Federico Basile. Appaiono sempre più probabili, sebbene la verità sulla scelta presa insieme a Cateno De Luca (e sulle motivazioni, il cosiddetto “retroscena” di cui lo stesso leader di Sud chiama Nord ha parlato la scorsa settimana) si saprà entro alcuni giorni.

Basile: “Settimana importante”

Sul tema delle dimissioni, delle elezioni anticipate e della ricognizione fatta insieme al leader di ScN Cateno De Luca, il sindaco ha spiegato ai giornalisti: “C’eravamo dati tempo fino al 30 di gennaio. Questa settimana, com’è stato già annunciato, comprenderemo quali saranno i passaggi successivi rispetto alla consapevolezza che la città di Messina merita sempre di più”.

Risposte a breve, quindi, sulle sue dimissioni che sembrano sempre più vicine: “Ora vediamo. Sabato, venerdì, il tema non è quando. Il tema è che ci siamo dati delle scadenze che stiamo rispettando e sotto questo punto di vista sarà sicuramente una settimana importante”.

2 commenti

  1. hermann 2 Febbraio 2026 13:44

    Indecenza allo stato puro

    6
    0
    Rispondi
  2. Verita 2 Febbraio 2026 14:20

    Se io fossi un legislatore non consentirei a chi si dimette di ricandidarsi… perché è un contro senso

    6
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
Meteo. Sta per entrare lo Scirocco, mercoledì debole mareggiata sulla costa ionica
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED