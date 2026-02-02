“Sarà una settimana importante”: Basile tra scadenze, valutazioni e (possibili) dimissioni

Il sindaco sulle ricognizioni interne: "Ci eravamo dati tempo fino al 30 di gennaio. Ora i passaggi successivi". Novità entro sabato

MESSINA – Inizia quella che per Messina sarà “una settimana importante”. La città e i cittadini attendono di conoscere le decisioni sulle possibili dimissioni di Federico Basile. Appaiono sempre più probabili, sebbene la verità sulla scelta presa insieme a Cateno De Luca (e sulle motivazioni, il cosiddetto “retroscena” di cui lo stesso leader di Sud chiama Nord ha parlato la scorsa settimana) si saprà entro alcuni giorni.

Basile: “Settimana importante”

Sul tema delle dimissioni, delle elezioni anticipate e della ricognizione fatta insieme al leader di ScN Cateno De Luca, il sindaco ha spiegato ai giornalisti: “C’eravamo dati tempo fino al 30 di gennaio. Questa settimana, com’è stato già annunciato, comprenderemo quali saranno i passaggi successivi rispetto alla consapevolezza che la città di Messina merita sempre di più”.

Risposte a breve, quindi, sulle sue dimissioni che sembrano sempre più vicine: “Ora vediamo. Sabato, venerdì, il tema non è quando. Il tema è che ci siamo dati delle scadenze che stiamo rispettando e sotto questo punto di vista sarà sicuramente una settimana importante”.