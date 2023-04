Paline intelligenti alle fermate Atm. Passaggi in tempo reale coi codici Qr - Tempostretto

Da stamani l'installazione, che sarà completata in tutte le fermate entro due settimane

“Inquadra il codice Qr con il tuo telefono per sapere quali bus stanno per transitare da questa fermata”. Da oggi Atm ha iniziato l’installazione delle paline intelligenti. Entro due settimane saranno posizionate in tutte le fermate e informeranno gli utenti sui tempi di attesa in tempo reale.

Il sistema non è ancora attivo alle fermate della linea tranviaria perché manca l’Avm, acronimo di Automatic Vehicle Monitoring, cioè il monitoraggio automatico delle vetture.

Ieri, invece, sono iniziati i viaggi verso una discarica di Alcamo per conferire i primi metri cubi di terreno inquinato scavato dal piazzale. Serviranno una decina di viaggi per completare l’opera.