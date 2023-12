Pallanuoto, l’UniMe all’esordio. Naccari: “Obiettivo confermarci ai playoff” - Tempostretto

La formazione universitaria, inserita nel girone 4 di Serie B, è attesa alla “Nesima” di Catania sabato pomeriggio contro Muri Antichi

MESSINA – Sorteggiato il calendario e fatta la squadra l’Ssd UniMe di pallanuoto si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista in Serie B. La formazione, messa su dal direttore sportivo Sergio Naccari e allenata dal tecnico Francesco Misiti, viaggia sulla scia della continuità e quindi organico confermato quasi interamente e obiettivo, non obbligato, è quello di provare a ripetersi tra le prime quattro del girone, che vorrebbe dire playoff, come successo nella passata stagione.

“Siamo pronti per questo campionato – spiega il ds Naccari – abbiamo confermato un buona percentuale della squadra passata”. Di fatto l’UniMe ha visto andare via i tre palermitani (Claudio Geloso, Diego Geloso e Matteo Raineri) e ha inserito in squadra Raffaele Cusmano, Enrico Giacoppo, un ritorno per il fratello minore dell’olimpionico Massimo, e Samuele Longo. In aggiunta agli ordini di coach Misiti anche Felice Sollima, già ex dell’UniMe che arriva dall’Ossidiana altra squadra cittadina, e Milana, catanese che studia all’UniMe. “Sottolineo – dice ancora Naccari – che abbiamo il 90% di atleti messinesi e studenti. Siamo fiduciosi e l’obiettivo è quello di entrare nei playoff, ma da questo punto di vista non abbiamo obblighi”.

L’allenatore Misiti e il ds Naccari in panchina durante una partita

Unime nel girone 4 in Serie B

Il campionato inizierà domani, sabato 2 dicembre, l’Unime è una delle quattro siciliane che sono Cus Palermo, Ortigia e Muri Antichi, proprio in casa dell’etnea inizierà il campionato dei ragazzi cari alla presidente Silvia Bosurgi. La prima in casa invece è prevista nella seconda giornata, sabato 9 dicembre, contro il Cus Palermo alla Cittadella. Le prime tre giornata si disputeranno in questo ultimo mese del 2023, tutte le altre quindici sfide della stagione regolare saranno nel 2024.

Per giocare contro le altre sei del girone bisognerà arrivare in Campania. Cn Salerno, Cesport Italia, Nuoto 2000 Napoli, San Mauro, Napoli Lions e Basilicata Nuoto 2000, quest’ultima ha nella piscina “Scandone” di Napoli l’impianto casalingo. Parlando con i dirigenti dell’UniMe ci dicono che sarà un campionato molto equilibrato e “livellato verso l’alto”, non ci sarà una squadra più forte di tutte e nemmeno una realtà inferiore di molto alle altre.

Questo l’organico della Ssd UniMe per la nuova stagione 2023/2024. Confermati tutti messinesi: Di Mauro, Sciabà, Caliri, Motta, Vinci, Bonansinga, D’Angelo. Sempre tra i confermati Cama da Reggio Calabria e Lupeji croato e unico straniero. Nuovi arrivi (o ritorni): Cusmano, Sollima, Giacoppo, Longo, Milana.