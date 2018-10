Preparazione nel vivo. Giacoppo: Salviamoci. Ma non poniamoci limiti

Prime uscite stagionali per il CUS UniMe e subito indicazioni positive per il gruppo gialloblu che, organico al completo, nei giorni scorsi ha testato la propria condizione nel doppio confronto amichevole con i catanesi dei Muri Antichi. Sia nel primo incontro, giocato sabato scorso alla cittadella sportiva universitaria, sia nel secondo match, disputato invece alla Zurria di Catania nella serata di ieri, i ragazzi allenati da Sergio Naccari hanno fornito risposte molto interessanti, segno che la preparazione sta proseguendo in maniera ottimale ed i risultati non tardano ad arrivare.

Dello stesso avviso è anche Enrico Giacoppo, difensore messinese ormai da due stagioni con il CUS e con 3 campionati alle spalle in Serie A2. “La preparazione procede al meglio e la condizione fisica migliora sempre di più. Anche la squadra si sta amalgamando nel migliore dei modi: il gruppo è formato da ottimi giocatori che sono anche bravissimi ragazzi; infatti, nonostante siamo insieme da poco tempo, già si è formato un gruppo molto unito. Sul piano tecnico, poi, con l’arrivo di Filip abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità. Da messinese non posso che essere orgoglioso di rappresentare la mia città in un campionato di Serie A. Siamo consapevoli che si tratta di una grande responsabilità ma questo ci fornirà anche una marcia in più per portare sempre più in alto il nome di Messina. Personalmente darò il massimo e sarò sempre pronto a mettermi al servizio della squadra, dando una grossa mano soprattutto in fase difensiva. Sono al mio quarto campionato in Serie A2 e mi piacerebbe qualificarmi tra il migliore del mio reparto. Il nostro obiettivo, essendo una matricola, è quello di ottenere la salvezza quanto prima. Visto il nostro organico e la determinazione con la quale tutti stiamo affrontando questa stagione, però, non ci poniamo limiti. Sarà molto importante, in questo senso, il supporto dei nostri tifosi: siamo sicuri che, come nella scorsa stagione, anche quest’anno saranno sempre in tribuna per sostenerci.”

