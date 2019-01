La Waterpolo Messina a Pozzuoli cerca l’impresa contro il Flegreo

Ancora a secco di vittorie in campionato, la Waterpolo Messina nella giornata di domani a Pozzuoli cercherà l'impresa contro il l Flegreo dell’ex Alessia Morvillo. La squadra di Federica Radicchi proverà a dare una prima svolta al torneo anche se, sulla carta, l’avversario di turno non sembra tra i più agevoli.

Proprio in Flegreo infatti, ha vinto all’esordio col Volturno e, nel turno precedente, costretto al pari l’Ancona, una delle favorite per il salto di categoria. Fiducia, quindi, al gruppo giallorosso anche se la mancanza del successo in qualche modo può incidere sul morale della squadra. Il tecnico peloritano, però, appare ottimista e afferma: "Per crescere e compattare la squadra ci vuole tempo, a maggior ragione per una formazione giovane come la nostra. Speriamo di limitare gli errori e stare quanto più possibile dentro il match che, peraltro, non si preannuncia facile”.