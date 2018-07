S. Teresa Volley, arriva la schiacciatrice milanese Ghezzi: Società ambiziosa

S. TERESA DI RIVA. Erika Ghezzi, milanese, classe 1995, cm 184, schiacciatrice ma che si disimpegna molto bene anche come opposta, è l’ultimo colpo di mercato del Santa Teresa Volley per il prossimo campionato di serie B1. Proviene dal Sant’Elia Volley con cui si è aggiudicata i play-off del campionato di serie B2 guadagnandosi così sul campo la promozione nella serie superiore.

Esperta della categoria, ha militato in B1 in società quali Todi Volley, Isuzu Cerea, Alfieri Cagliari, Democos Cutrofiano. Inoltre, come under 18, ha indossato la prestigiosa casacca della Yamamay Busto Arsizio disputando le finali nazionali di categoria.

“Sono molto contenta della chiamata del Santa Teresa Volley – queste le prime dichiarazioni del nuovo acquisto in casa rosso-blu – una società ambiziosa e che ha fatto tanto bene due anni conquistando la promozione in serie A2. Fra l’altro si tratta di un angolo d’Italia noto per la sua ospitalità e sono certa che mi troverò bene. Credo nella politica del lavoro: se tutte noi ci impegneremo negli allenamenti e se manterremo la giusta umiltà e concentrazione nessun traguardo ci sarà precluso”.