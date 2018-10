Savam Letojanni in trasferrta a Cosenza, obiettivo bottino pieno

LETOJANNI. Vincere ancora per presentarsi al meglio contro il Modica e la Gupe Battiati Catania, confermando quanto di buono fatto nel corso della prima gara di campionato contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, battuta per 3 a 0 al termine di un match duro. Per la Savam Costruzioni Volley Letojanni saranno questi gli obiettivi da raggiungere al termine della gara contro il Cosenza che avrà luogo domenica, alle ore 18, in terra calabra. Una partita che si preannuncia difficile da affrontare, visto che il roster cosentino viene da una sconfitta bruciante per 3 a 0 ad opera del Modica e tra le mura amiche darà il massimo per invertire la rotta e vendicarsi della prima defallance di questo torneo di serie B.

Dall’altra parte della barricata, invece, mister Centonze dovrà mettere in difficoltà i padroni di casa con la solita determinazione vista contro i vibonesi di Agricola. E, stando alle prime indiscrezioni, non sarà certo impossibile farlo, visto che l’allenatore letojannese avrà tutti i suoi atleti a disposizione (tranne l’infortunato lungodegente Venosa) che, nel corso della settimana hanno lavorato soprattutto sulla tecnica e sulla tattica cercando di affinare ancor di più i meccanismi interni, necessari per dettare i tempi anche in quel di Cosenza.

Certamente non sarà un gioco da ragazzi, considerato che i siciliani si troveranno di fronte giocatori di buon livello, che hanno sempre disputato campionati nazionali, come il martello ricettore Mille e l’opposto Le Fosse. Sfruttare al massimo il fattore campo sarà pertanto la parola d’ordine di mister Perri che, molto probabilmente, presenterà lo stesso scacchiere di sette giorni fa con l’obiettivo di avere la meglio in un match che sarà arbitrato da Notaro e Donato di Catanzaro.