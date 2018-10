La Tonno Callipo resiste solo un set, poi il Letojanni dilaga e finisce 3-0

LETOJANNI. Da com’era iniziata la gara sembrava proprio che si sarebbe prospettato un risultato finale a sorpresa. Ma alla fine tutto è andato per il verso giusto. Vittoria doveva essere, infatti, e vittoria è stata. Un’affermazione per una Savam Costruzioni Volley Letojanni che, al cospetto di una giovanissima Tonno Callipo Vibo Valentia, nella prima giornata del campionato di serie B, girone H, è riuscita ad essere pienamente incisiva, anche se c’è ancora molto da lavorare.

Una vittoria per 3 a 0 contro i calabresi di mister Agricola, maturata nell’arco di un’ora e mezza di partita ad altissima tensione soltanto nel primo set, quando gli ospiti hanno messo in seria difficoltà Schifilliti e compagni che sono poi usciti dal tunnel di una possibile sconfitta del set, legittimando l’affermazione nei due parziali successivi. Tre punti importanti, dunque, per cominciare al meglio una stagione agonistica da affrontare con la stessa determinazione dello scorso anno, nonostante quello iniziato ieri sia un torneo difficile da disputare, visti i roster ai nastri di partenza. Società come il Vibo Valentia che iniziava il primo parziale con una marcia in più rispetto ai letojannesi, guidati da Centonze e dal secondo allenatore Caminiti. La squadra calabrese dimostrava una verve maggiore sotto rete, mettendo sotto pressione la retroguardia locale ed attaccando meglio la ricezione, mentre i padroni di casa stentavano ad arginare la manovra e a costruire gioco. E il risultato non poteva che essere uno: 12 a 9 per il Vibo che, dopo un testa a testa, prendeva il largo.

La Savam tentava invano il recupero, visto che gli ospiti, con Armenante e Battaglia (11 punti totali il primo e 15 il secondo), allungavano sul 18 a 13 e Centonze a questo punto chiamava time-out per far rifiatare i suoi. Al rientro sul parquet i letojannesi sembravano rigenerati e con un buon Mazza, sorretto da tutti gli uomini in campo, riuscivano a recuperare terreno minuto dopo minuto, giungendo infine sul 22 pari. A questo punto, con una difesa più precisa, una regia impeccabile ed attacchi sempre più potenti, il Letojanni si disimpegnava bene e la spuntava ai vantaggi per 26 a 24 grazie ad un muro di Schifilliti. Set in bilico fino alla fine cui ne seguiva uno dominato totalmente dai padroni di casa, che in poco tempo giungevano sul 5 a 1 e poi sul 13 a 7, con un massimo vantaggio di 9 lunghezze che veniva piazzato sul 18 a 9. In mezzo tanta precisione in difesa e in ricezione da parte di Ruggeri e parecchia potenza di Bonsignore e Boscaini nel mettere giù palloni pesanti. Il set scorreva così, veloce, e si arrivava subito al 20 a 11 per i padroni di casa.

Su questo punteggio Centonze metteva dentro la “fame di punti” di Bertone per le “stoccate” di un esausto Fasanaro ma la situazione non cambiava per nulla, anzi i letojannesi riuscivano a chiudere il set sul 25 a 14 grazie ad una bordata di Mazza e ad un’altra di Bonsignore. Si andava quindi all’ultimo round che iniziava con una Savam accorta nel limitare le scorribande ospiti che, nonostante tutto, tentavano di rientrare in gara pareggiando sul 6 a 6. Ma qualche errore di troppo a servizio dei calabresi permetteva ai casalinghi di andare prima sul 10 a 6 e poi sul 13 a 7. Il parziale scorreva veloce senza particolari problemi per i padroni di casa che alimentavano il loro vantaggio, giungendo sul 18 a 10 e successivamente sul 22 a 12. Poi girandola di cambi: Saraceno per Schifilliti, Tomasello per Mazza e Mastronardo per Bonsignore, prima del 25 a 17 definitivo, firmato da D’Andrea in battuta. E adesso testa al Cosenza, formazione che la Savam dovrà affrontare domenica prossima fuori casa, e che ieri ha perso 3 a 0 in quel di Modica.

SAVAM COSTRUZIONI VOLLEY LETOJANNI: Schifilliti 3, Ruggeri (L), D’Andrea 9, Mazza 11, Boscaini 7, Fasanaro 4, Bonsignore 9, Bertone 3, Saraceno 1, Mastronardo, Tomasello, Andronico (L2). ALL.: Centonze

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Armenante 11, Battaglia P. 15, Cappio (L1), Focosi 2, Kolev 1, Sorrenti 6, Battaglia R. 1, Saragò 1, Barbuto (L2), Cugliari, Montesanti, Vommaro. ALL.: Agricola

SET: 26-24, 25-14, 25-17

ARBITRI: Amenta di Siracusa e Galletti di Catania