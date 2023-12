Pallavolo, la fase finale della Coppa Italia assegnata a Trieste - Tempostretto

Se Akademia non conosce sconfitta lo stesso non si può dire del PalaRescifina. Il palazzetto di Trieste è stato preferito all'impianto messinese

MESSINA – Alla fine a ospitare a metà febbraio le finali di Coppa Italia sarà il palazzetto di Trieste e non il PalaRescifina di Messina. La decisione è stata comunicata poco prima di Natale dalla Lega Volley Femminile che ha operato la sua scelta in questo senso e quindi sabato 17 e domenica 18 febbraio la grande pallavolo potrà essere vista da Messina solo sulla Rai.

A inizio anno il Comune di Messina e la società Akademia Sant’Anna, poi rinominata Akademia Città di Messina, avevano presentato la candidatura della città dello Stretto. Dopo mesi di attesa e lavori, per mettere a norma l’impianto Rescifina di San Filippo, la sede scelta è Trieste e molto probabilmente ha pesato la possibilità di essere raggiunta più facilmente dalle squadre che vi prenderanno parte. Delle sedici che si contenderanno le due coppe, di Serie A1 e Serie A2, quella più a Sud è Messina, poi Roma e Macerata con le altre 13 che sono 3 piemontesi e 3 lombarde, 2 venete e 2 toscane, più 1 società a testa da Umbria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Akademia dovrà conquistarsi l’accesso alla fase finale

Il sogno non confessato del presidente Costantino era quello di vincere la Coppa Italia a Messina, se ospitarla non è stato possibile Akademia, qualificata in anticipo, ha ancora la possibilità di vincerla. Avendo terminato al quarto posto dopo il girone d’andata sfiderà il 10 gennaio nelle Marche la prima classifica dell’altro girone Macerata. La sfida sarà anche un test importante per capire il reale livello dell’altro girone.

Se Akademia passasse il turno sarebbe impegnata in semifinale il 24 gennaio contro una tra Busto Arsizio Giovani (già incontrata nel girone) e Esperia Cremona (incontrata nella passata stagione). Superato anche questo ostacolo, non è specificato se si giocherà come i quarti di finale in casa della migliore classificata, la finale è in programma per domenica 18 febbraio a Trieste, matche che assegna la Coppa Italia programmato alle ore 11 di mattina, un orario non proprio adatto alle prestazioni sportive eche potrà essere riprogrammato solo per esigenze televisive.