Mondo Volley. Si interrompe sul campo di Giarratana la striscia vincente

Il Mondo Volley Messina sconfitto sul campo della capolista Giarratana nella terza giornata del campionato regionale di Serie C - Girone B. Il Mondo Volley ha fatto vedere qualcosa di positivo nel primo set, mostrando sprazzi di quel gioco che è in grado di produrre. Capitan Attinà e compagni sono rimasti sulle code dell’avversario per metà frazione (sino al 14 a 12) poi Giarratana ha allungato il passo, sfruttando anche i troppi errori tra le fila messinesi sino a chiuderlo con uno scarto di sei lunghezze (25-19).



Poco da raccontare nei due set successivi che sin dall’avvio prendono una piega favorevole al team locale. La reazione dei ragazzi di mister Peppe Tricomi è debole, soprattutto discontinua mentre al Giarratana riesce tutto finendo con il giocare quasi sul velluto. I punteggi finali (25-14 il secondo e 25-13 il terzo) riassumono in maniera fedele quello che è stato l’andamento della gara. Tra le poche note positive della gara l’impiego nel corso del terzo set del giovane palleggiatore (è un 2004) Roberto Germanà: il segnale di una società che guarda al futuro, che annovera diversi elementi giovani nel roster (Cucca, De Luca e Rizzo etc) e sta lavorando per portarne avanti la crescita.



Il prossimo impegno al PalaRescifina contro Gela (sabato ore 19,30).