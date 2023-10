Serie B, vincono Amando e Letojanni. Cade La Saracena - Tempostretto

Nel primo turno dei campionati nazionali di serie B di pallavolo, vincono Amando e Letojanni. Incredibile sconfitta interna per La Saracena dopo aver dominato la prima parte di gara

MESSINA – Inizio scoppiettante nei gironi meridionali del campionato nazionale di serie B di pallavolo. Delle quattro messinesi impegnate, in B1 femminile vince, al “PalaBucalo”, l’Amando Volley nel match di cartello contro la quotata Altino; in B2 femminile La Saracena, nella nuova casa del “PalaSerranò di Patti, cede al tie-break alla Volley Reghion, mentre in B maschile Volley Letojanni espugna il “PalaScidà” di Piedimonte Etneo superando la Papiro Fiumefreddo. Riposava la Sicily Bvs.

L’Amando Volley vittoriosa contro la quotata Altino Volley (foto: Giuseppe Zanghì)

B1/f: super Amando e Altino va al tappeto

Super Amando nella prima di campionato contro l’attrezzata, per il salto di categoria, Altino Volley. Proprio le abruzzesi che, nella scorsa primavera, avevano eleminato la formazione di Santa Teresa nella corsa play-off verso la A2, cedono 3-1 (24-26 25-21 25-15 25-21) contro ogni pronostico. Il risultato finale di una gara che la formazione guidata da coach Alessandro Prestipino avrebbe potuto chiudere tranquillamente anzitempo se non avesse ceduto ai vantaggi il primo parziale e dopo aver buttato tre palle set sul 24-21.

Coach Prestipino: “Unite nei momenti di difficoltà”

Nel post gara, coach Prestipino inizia ricordando il finale di primo parziale: “Nel finale di primo set abbiamo subito cinque punti di fila. Un break che non siamo riusciti a superare. Ho chiamato pure un time out però è andata così. Ma sono contento per la reazione successiva delle ragazze.” Ed infatti, nel secondo set, Amando getta il cuore oltre l’ostacolo, mostrando anche una buona amalgama di gruppo: “Le ragazze, oggi, si sono unite nelle difficoltà, esprimendo il gioco che ci è possibile in questo momento. Portare tre punti a casa alla prima giornata, con tante problematiche legate a infortuni da affrontare, non era facile. Ci godiamo i tre punti fondamentali per fare un campionato divertendoci. Alla fine, faremo i conti”.

Coach Prestipino e Marcela Nielsen (foto: Giuseppe Zanghì)

Marcela Nielsen: “Una gara in cui ho amato quello che faccio”

“Dopo il primo set, ci siamo amalgamate e letto bene sia in difesa che in ricezione” – ha dichiarato l’esperta attaccante Marcela Nielsen. “Partita stancante e bella. Avevamo preparato una gara diversa ma è andata bene anche così”. Dal secondo parziale, un segnale forte alle avversarie e al campionato: “Siamo state brave a dimenticare il primo set. Personalmente, ogni situazione stressante la affronto con la voglia iniziale. Se ti porti dietro l’errore, ti innervosisci soltanto. Una partita in cui mi sono divertita: ho amato quello che faccio”.

Il capitano dell’Amando Volley, Benny Bertiglia

Benny Bertiglia: “Contenta della vittoria. Lavoriamo sul morale”

“Ho patito il silenzio dei nostri tifosi (per un lutto che ha colpito la comunità, ndr)” – la prima reazione di capitan Bertiglia. “Era la prima partita in casa per cui c’era un pò di agitazione. Poi, abbiamo tirato fuori l’orgoglio e abbiamo fatto ciò che sappiamo. Prima della partita, le favorite erano loro, ma noi abbiamo fatto vedere le nostre qualità”. Dopo i play-off persi contro Altino, un modo per riscattare almeno parzialmente l’eliminazione dello scorso anno: “Decisamente un’altra partita. Sono contenta; è da un pò di settimane che lavoriamo sul morale e sull’aiuto reciproco che dobbiamo cercare nelle difficoltà”.

Domenica 15 ottobre, alle ore 17:30, altra gara contro una prima della classe: l’Amando sarà di scena a Teramo per affrontare la corazzata Futura Volley.

B2/f: al “PalaSerranò” passa Volley Reghion. La Saracena cede la tie-break dopo aver sprecato nel terzo e quarto set

Clamoroso quanto accaduto al “PalaSerranò” di Patti dove, all’esordio nella nuova casa”, la formazione di coach Domenico Fazio, dopo aver dominato i primi due set, ad un passo dal chiudere sul 3-0, spreca malamente, fallisce la stessa occasione nel quarto set e cede di schianto al tie-break (2-3= 25-20 25-16 25-27 24-26 7-15). Prova stellare nei primi due set di capitan Desy Tumeo e compagne che, con tre palle match a disposizione nel terzo parziale, subiscono la maggiore organizzazione della seconda linea di Reghion e la giornata di grazia dell’incontenibile Giulia Speranza (MVP del match, ndr). Anche nel quarto set, epilogo simile con avversarie più fredde e determinate nei momenti caldi finali. Nel 5° e decisivo parziale non c’è storia: Reghion chiude ogni linea possibile di attacco alle padrone di casa e chiude con largo margine di vantaggio.

Domenico Fazio, coach La Saracena Volley

Coach Domenico Fazio: “Gara perfetta fino all’ultimo punto del terzo set”

Il rammarico nelle dichiarazioni di coach Fazio: “Una gara perfetta fino al 24-21 del terzo set. Non abbiamo sfruttato l’occasione per chiudere la partita sul 3-0 e da lì abbiamo perso le caratteristiche che ci avevano consentito di andare avanti in maniera netta; pensiamo ai primi due set vinti con un buon margine di vantaggio”.

La Saracena si incarta e Reghion che riesce ad uscire da una situazione complicata: “Avversarie bravissime ad aumentare i giri. E’ vero anche che, sia nel terzo che nel quarto set, abbiamo perso ai vantaggi. Anche nel quarto set abbiamo avuto un pallone per chiudere 3-1; poi il quinto è andato male”.

Giulia Speranza decisiva per le avversarie: “In realtà, nei primi due set e in parte del terzo abbiamo fatto bene anche su di lei. Chiaramente, è una giocatrice importante. Avevamo concesso qualcosa ma eravamo riusciti a tenerla. Poi, oggettivamente non siamo andati bene a muro, affrontando grosse difficoltà”.

Adesso, la trasferta del “PalaMaiorana” di Paola, sabato prossimo con inizio ore 18:30: “C’è rammarico per questa partita perché l’esordio poteva essere diverso e l’avremmo meritato per quanto fatto nei primi tre set. Adesso testa a Paola dove cercheremo di prendere i punti persi oggi. Il campionato è lungo”.

Marika Costabile, schiacciatrice La Saracena

Marika Costabile: “Soddisfatta dei primi due set”

“Siamo tutte giovani e che ci conosciamo poco. Sono soddisfatta dei primi due set perché siamo state di un altro pianeta. Poi, purtroppo, abbiamo iniziato a mollare a muro, in difesa, in ricezione. Non siamo più state costanti e l’avversario forte a tenere duro. E’ andata così ma siamo una bella squadra e possiamo fare bene”.

B/m: Letojanni vola in trasferta

Esordio vincente per la Volley Letojanni che espugna 0-3 (18-25 22-25 13-25) in poco più di un’ora di gioco il terreno di Piedimonte Etneo in trasferta contro il Papiro Fiumefreddo. Il sestetto allenato da Gianpietro Rigano conquista tre punti importanti dopo un precampionato altalenante. Un successo importante che permette alla rinnovata squadra di Rigano di poter guardare al futuro con maggiore serenità. Sabato 14 ottobre, ore 17:30, l’esordio casalingo al “PalaBarca” contro il Vibo Valentia battuto a domicilio dall’Universal Viagrande.

Volley Letojanni in festa dopo la vittoria contro Papiro Fiumefreddo

Adriano Balsamo: “Bravi a contrastare i loro punti di forza”

Il capitano della Volley Letojanni, Adriano Balsamo a fine gara: “E’ andata bene. Non avevo grandi dubbi; la società ha fatto un buon lavoro e rinnovato con un parco atleti di buone speranze, confermando uno zoccolo importante e facendo tornare Roberto Arena con cui c’è già un buon feeling. Siamo stati bravi a contrastare i loro punti forti con le nostre caratteristiche specifiche. Le abbiamo sfruttate al meglio, tenendo sempre il pallino del gioco. Abbiamo anche sbagliato, ma ci sta nel tentativo di far emergere i giovani. Stiamo bene fisicamente e abbiamo i migliori centrali del torneo con ricambi importanti. La squadra è fatta bene ma ci vorrà tempo. Facciamo crescere i giovani, non disdegnando il bel gioco per far divertire chi viene a vederci”.

Turno di riposo per la Sicily Bvs

Ha osservato un turno di riposo la Sicily Bvs che, domenica 15 ottobre, affronterà – in casa al “PalaCampagna” di Saponara – l’Aquila Bronte. Sarà la gara dell’esordio di Luciano Zappalà sulla panchina tirrenica. Intanto, approfittando della pausa, nello scorso weekend, allenamento congiunto con Volley Valley per cercare di entrare gradualmente nel ritmo gara.

Luciano Zappalà, esordirà domenica 15 ottobre sulla panchina della Sicily Bvs

Articoli correlati