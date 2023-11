Palmi. Atti vandalici su un pullman delle Ferrovie della Calabria, la denuncia "social" di un dipendente - Tempostretto

Il dipendente delle Ferrovia della Calabria ha segnalato l'atto vandalico sul pullman commesso da parte di alcuni studenti, su una pagina social

PALMI – “Questa volta faccio io una segnalazione a voi Genitori anche perché mi riguarda in prima persona essendo un dipendente della Ferrovie della Calabria e soprattutto un vostro concittadino . Alcuni ragazzi gioiesi presi a Palmi al magistrale alle ore 13:10 e scesi in Piazza duomo a Gioia Tauro hanno perpetrato atti vandalici all’interno di un nostro bus…vi posto le foto”. La denuncia dell’atto vandalico compiuto da alcuni studenti che hanno sradicato parte della tappezzeria dei sedili del pullman in questione è di un dipendente delle Ferrovie della Calabria che su una pagina Facebook ha segnalato l’accaduto con tanto di foto.

“La mia speranza – ha poi proseguito – è che non si ripetono più questi atti vili contro un’azienda che con mille difficoltà porta i ragazzi a scuola garantendo anche da qualche mese autobus nuovi soprattutto all’utenza di Gioia Tauro. Non voglio creare nessuna polemica ma era giusto segnalarvi questo episodio”.