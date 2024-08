Palmi. E’ iniziata l’estate palmese che culminerà con la Varia, Patrimonio Unesco

"Puntiamo ad una forte riconoscibilità degli eventi della tradizione, con l'introduzione di giornate di racconto della Varia attraverso i settori della Fondazione"

PALMI – Un programma ricco e che ovviamente riserva numerose sorprese. Stiamo parlando del programma dell’estate palmese che culminerà il prossimo 25 agosto con la Varia di Palmi, edizione 2024, una delle più importanti feste religiose calabresi, dichiarata Patrimonio Unesco (tra i Patrimoni Orali e Immateriali dell’Umanità) nel 2013.

“Per prima cosa vorrei dire che – ha spiegato il presidente della Fondazione Varia, Daniele Laface – il programma è stato reso possibile grazie al sostegno del nostro main sponsor project management, che anche quest’anno ha voluto supportarci con un contributo ancora più significativo, degli sponsor platinum e di tutti gli altri. Un ringraziamento particolare va al Comune di Palmi e al sindaco Ranuccio, che come sempre ha fatto il possibile per sostenerci sia economicamente che logisticamente. Ovviamente, non dimentichiamo la Città metropolitana di Reggio Calabria e il sindaco Giuseppe Falcomatà, per aver condiviso il progetto di Fondazione per la salvaguardia della Varia e per la valorizzazione del territorio attraverso la manifestazione”.

Il programma di quest’anno vedrà una forte riconoscibilità degli eventi della tradizione, con l’introduzione di giornate di racconto della Varia attraverso i settori della Fondazione. Queste giornate, a fruizione gratuita, permetteranno al pubblico di scoprire la storia di questa manifestazione. Numerosi saranno gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento e culturali che spettacolari: l’apertura della manifestazione sarà curata da RDS, con la partecipazione di artisti come i Negramaro, Noemi,

Irama.