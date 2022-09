Palmi. Percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza, denunciate 12 persone - Tempostretto

Le 12 persone, avevano reso false dichiarazioni o omesso volontariamente di comunicare informazioni ostative alla concessione del beneficio

PALMI – Dodici persone, residenti nei comuni di Giffone e Molochio, sono state denunciate dai carabinieri per indebita percezione del reddito di cittadinanza: sarebbero circa 120mila euro i contributi illecitamente percepiti dal 2019 ad oggi, accertati nel corso delle attività d’indagine poste in essere dai militari, finalizzate a riscontrare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, dall’esame dei dati documentali acquisiti è stato possibile riscontrare che all’atto della domanda, i soggetti, tutti di età compresa tra i 20 e i 60 anni, avessero reso false dichiarazioni o omesso volontariamente di comunicare informazioni ostative alla concessione del beneficio. In particolare, dalle risultanze investigative, sono emerse false attestazioni da parte della maggior parte dei responsabili e nello specifico, sull’indirizzo di effettiva residenza, o nell’ aver omesso volontariamente di comunicare informazioni ostative alla concessione del beneficio.