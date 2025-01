Panico alla festa di paese, semi nudo con 2 coltellacci aggredisce i carabinieri

Il 21enne ha funestato la sagra dei maccheroni, prima di essere ammanettato a provato a rubare la pistola a un Cc

Limina – Sono ancora da chiarire i contorni dell’episodio avvenuto sabato scorso a Limina dove i festeggiamenti per il patrono San Sebastiano si sono trasformati in un fuggi fuggi generale dopo l’irruzione di un giovane che, brandendo due coltellacci, ha seminato il panico nella piazza affollata.

Arresto concitato

Alla fine i carabinieri sono riusciti a riportare la calma ma si sono guadagnati diverse ferite nel tentativo di immobilizzare il ragazzo, un 21enne di origine straniera. Il ragazzo è uscito di casa a torso nudo e pantaloncini, nella piazza antistante la chiesa dove si stava svolgendo la sagra dei maccheroni, brandendo due grossi coltelli con la lama rispettivamente di 38 e 26 centimetri.

L’aggressione ai carabinieri

Visibilmente agitato, ha cominciare ad aggredire verbalmente i presenti e i carabinieri intervenuti, che dopo aver scansato i tentativi di aggressione veri e propri sono riusciti a “neutralizzare la minaccia”, ammanettando il ragazzo. Prima di essere portato in caserma il 21enne ha provato a divincolarsi, lanciando contro gli uomini dell’Arma una grossa fioriera e cercando di sfilare loro la pistola.

Per il giovane, residente nel centro jonico, è scattato l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di coltelli e lesioni aggravate. I due militari malcapitati ne sono infatti usciti con traumi e ne avranno per una ventina di giorni almeno.