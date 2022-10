Le loro condizioni non destano preoccupazioni

MESSINA -Una Fiat Panda che si ribalta. In quattro rimangono feriti, il conducente e tre passeggeri, per fortuna non in modo grave. Un incidente autonomo è avvenuto alla Panoramica, alle 14 di oggi, mercoledì 26 ottobre. Nella zona vicino a un rifornimento, nei pressi del bivio per Torre Faro, con i soccorsi, sono giunte le pattuglie di radiomobile per le indagini del caso, coordinate dal comandante della Polizia municipale Stefano Blasco.