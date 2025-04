Papa Francesco, il messaggio della diocesi reggina: “un giorno carico di dolore ma illuminato dalla speranza pasquale”

L’arcivescovo Morrone celebrerà una messa in suffragio del Santo Padre il prossimo 25 aprile alle ore 18 nella Cattedrale di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Francesco, il Papa che nella sua normalità è stato straordinario, il Papa degli ultimi e degli emarginati. E’ così che verrà ricordato Papa Francesco, morto ieri mattina, nel giorno della Resurrezione, un giorno carico di dolore ma “illuminato dalla speranza pasquale”, è stato il messaggio di cordoglio che l’arcidiocesi di Reggio Calabria –Bova attraverso il suo presule, monsignor Fortunato Morrone. La diocesi reggina “condivide il dolore di tutta la Chiesa universale”. “La notizia – ha proseguito l nota – ci è giunta mentre ancora risuona l’annuncio dell’Alleluia pasquale: la morte non ha l’ultima parola, ma è varco verso la vita piena, quella stessa vita che il Santo Padre ha instancabilmente indicato alla famiglia umana durante i suoi dodici anni di pontificato. Nel corso del suo ministero petrino, Papa Francesco ci ha educati a pensare la Chiesa come un popolo in cammino – ‘camminare insieme’ era il modo più semplice con cui definiva la sinodalità – e ha chiesto che ogni tappa fosse segnata dall’ascolto reciproco. Questa arcidiocesi sente più che mai il dovere di proseguire questo percorso, certi che i processi sinodali avviati non rappresentino un evento, ma un orizzonte permanente di conversione comunitaria”.

“La passione missionaria che permea l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium continua a risuonarci nel cuore: ‘La gioia del Vangelo riempie il cuore e l’intera vita di coloro che si lasciano incontrare da Gesù’. Papa Francesco ci ha spronati a uscire, a non lasciarci rubare l’entusiasmo e, soprattutto, a non accontentarci di un annuncio sommesso. Oggi, di fronte alla sua pasqua, avvertiamo ancora l’urgenza di tradurre quella gioia in scelte pastorali coraggiose, capaci di raggiungere le periferie geografiche ed esistenziali della nostra città, perché nessuno resti escluso dalla carezza del Risorto”. L’arcivescovo Morrone celebrerà una messa in suffragio del Santo Padre il prossimo 25 aprile alle ore 18 nella Cattedrale di Reggio Calabria.

