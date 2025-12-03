A Papardo apre il quarto McDonald’s di Messina

Altri due sono in provincia, a Milazzo e Barcellona

Aprirà giovedì 4 dicembre il nuovo ristorante McDonald’s di Messina, situato in via D’Alcontres. Sesto McDonald’s in provincia, ha portato a 40 nuove assunzioni; una squadra di lavoro che proviene dal Comune di Messina e dall’area limitrofa.

Per l’occasione, giovedì 4 alle ore 11 si terrà uno speciale momento di taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali; a seguire una festa aperta a tutti con tante attività e intrattenimento.

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 260 posti a sedere ed è dotato di totem digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 24, venerdì, sabato e domenica fino all’1 di notte; il McCafé e il McDrive saranno disponibili da lunedì a giovedì dalle 7 alle 24, venerdì, sabato e domenica fino all’1 di notte. Nel ristorante sarà attivo anche il servizio McDelivery.